Voitonvarma. Demokraattien ehdokas Joe Biden on jo ilmoittanut uskovansa ja pitävänsä varmana, että voittaa vaalit. Hän on kuitenkin korostanut, että ääntenlaskun täytyy olla valmis ennen julistuksia.

Demokraattiehdokas Joe Biden on siirtynyt johtoon Pennsylvanian osavaltiossa, joka ratkaisee vaalit, jos Biden voittaa siellä.

Biden johtaa istuvaa presidenttiä Donald Trumpia osavaltiossa nyt noin 5500 äänellä, CNN kertoo. Tuoreimmasta lukuihin lisätystä äänipotista Biden sai ylivoimaisen valtaosan.

Trumpin johto Pennsylvaniassa oli noin 18 000 ääntä ja 0,3 prosenttiyksikköä ennen uusinta lisäkirjausta. Tällöin osavaltion äänistä oli laskettu noin 97 prosenttia. Nyt äänistä on Fox Newsin mukaan laskettu 98 prosenttia, ja Bidenin ääniosuus on 49,4 prosenttia, Trumpin 49,3 prosenttia.

Ääntenlaskenta Pennsylvaniassa on yhä kesken, samoin kuin useassa muussa osavaltiossa. Selkeä etulyöntiasema presidenttikisassa on nyt kuitenkin demokraattien Bidenilla. Pennsylvanian 20 valitsijamiehen nappaaminen riittäisi vaalivoittoon Bidenille, joka on jo varmistanut puolelleen 253 valitsijamiestä.

Yhdysvaltain presidentinvaalin voittoon vaaditaan 270 valitsijamiestä.

Aiemmin perjantaina Biden siirtyi johtoon Georgian osavaltiossa, josta on muodostunut yksi vaalien vaa’ankielistä. Osavaltion tilanne on kuitenkin äärimmäisen täpärä. Lue lisää:

Päivittyvä tulosseuranta valitsijamiestilanteesta: