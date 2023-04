Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry vastustaa valtiovarainministeriön väläytystä ammatillisten perustutkintojen lyhentämisestä ja niiden yleissivistävästä osuudesta leikkaamisesta.

Ministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä esitti Ylellä, että ammattikoulutuksesta kannattaisi säästää lyhentämällä toisen asteen ammatilliset perustutkinnot kaksivuotisiksi.

”Tutkimusten mukainen johtopäätös on, että opintojen pidentäminen kolmeen vuoteen on lisännyt opintojen keskeyttämisiä ja laskenut opiskelijoiden tulotasoa, kun he joutuvat istumaan yhden ylimääräisen vuoden koulunpenkillä”, Niemelä perustelee.

Ammatillisiin perustutkintoihin lisättiin taannoin kolmas yleissivistävä opintovuosi, jotta ammattiopiskelijoilla olisi mahdollisuus hakea jatko-opintoihin korkeakoulupuolelle. Niemelän mukaan opiskelijoilla tulisi jatkossakin olla mahdollisuus jatkaa korkeakouluopintoihin, joten korkeakouluun valmentavat opinnot muutettaisiin pakollisista vapaaehtoisiksi.

Ylen mukaan valtiovarainministeriö perustelee tutkintojen lyhentämistä sillä, että ammattikoulusta ei juuri jatketa yliopistoon: vain 2,5 prosenttia yliopisto-opiskelijoista tulee ammattikoulusta, Yleisradio kertoo Niemelän perustelleen.

”Valtiovarainministeriölle tiedoksi, että Suomessa on kaksi korkeakoulusektoria: yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Ammattikorkeakouluissa aloittavista jo noin puolella on taustallaan ammatillinen tutkinto”, Arene ry vastaa Niemelälle tiedotteessaan.

Järjestön mukaan budjettipäällikkö Mika Niemelän ”ajatelmat ammatillisesta koulutuksesta osoittavat hämmästyttävää tietämättömyyttä koulutusjärjestelmästämme ja sen keskeisistä ongelmista”.

”Valtiovarainministeriön esitys ei ole kestävä tapa leikata ammatillisen koulutuksen rahoitusta”, Arene ry toteaa.

”Suomi saavuttaa koulutustason nostotavoitteensa vain, jos ammatillisesta koulutuksesta suurempi osuus jatkaa korkeakoulutukseen. Jo nyt haasteena on, että liian suuri osuus opiskelijoista ei saa tosiasiallisia valmiuksia korkeakouluopintoihin.”

Niemelän esittämä muutos olisi ”radikaali takapakki suomalaisessa koulutusajattelussa, jossa on pyritty välttämään koulutuksellisia pussinperiä riippumatta aiemmin tehdyistä valinnoista”, sanoo Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen.

Arenen mukaan kyse on myös koulutuksellisesta tasa-arvosta, koska juuri ammattikorkeakoulut avaavat tien asiantuntija- ja johtajauralle ei-korkeakoulutetusta taustasta tuleville

Myös Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n johtava asiantuntija Saku Lehtinen sanoi Ylelle, että ministeriön tiedot ovat puutteellisia. Hän huomautti, että ammattikoulu on ”hyvin käytetty väylä ammattikorkeakouluun, vaikka yliopistoissa vain marginaalinen osuus on ammattikoulun käyneitä”.

”Viime vuoden yhteishaussa ammattikorkeakoulujen hakijoista noin puolet tuli ammatillisesta koulutuksesta, ja valtaosa heistä myös otti paikan vastaan”, Lehtinen kertoi.

Valtiovarainministeriö arvioi Ylen mukaan valtion säästävän noin 100 miljoonaa euroa, jos 40 prosenttia ammatillisista perustutkinnoista lyhennettäisiin kolmesta vuodesta kahteen.

”Tämä olisi hyvä tapa nostaa työllisyyttä ja parantaa koulutustakin siinä mielessä, että saamme enemmän irti valmiita tutkintoja keskeytysten sijaan”, Niemelä sanoi.

LUE MYÖS: