Oppositiopuolue perussuomalaiset on suosituin puolue 21,6 prosentin kannatuksella, ilmenee tuoreimmasta Helsingin Sanomien gallupista.

Perussuomalaisten kannatus on pysynyt täysin sama kuin edellisessä mittauksessa kuukausi sitten.

Toiseksi suosituin puolue on pääministeripuolue SDP tasan 19 prosentin kannatuksella. Puolueen kannatus on viime mittauksesta laskenut 0,7 prosenttiyksikköä.

Kolmanneksi suosituin on oppositiopuolue kokoomus tasan 17 prosentin kannatuksella. Kokoomuksen kannatus nousi viime mittauksesta 0,8 prosenttiyksikköä.

Neljänneksi suosituin on keskusta 11,1 prosentin kannatuksella. Keskustan kannatus laski 0,3 prosenttiyksiköllä. Viidenneksi suosituin on vihreät tasan 10 prosentin kannatuksella. Vihreiden kannatus on pysynyt täysin samana viime mittauksesta.

Vasemmistoliitto keräsi 8,1 (+0,3 prosenttiyksikköä), Rkp 4,4 (+ 0,1 prosenttiyksikköä), kristillisdemokraatit 3,8 (ei muutosta edelliseen mittaukseen) ja Liike nyt 2,6 prosentin kannatuksen (+0,1 prosenttiyksikköä).

Tutkimukseen haastateltiin yli 2 400 ihmistä 12. huhtikuuta ja 7. toukokuuta välisenä aikana. Tutkimuksen teki HS:n toimeksiannosta Kantar TNS.

Artikkelia päivitetty 14.5.2021 klo 8.13: Korjattu tieto kokoomuksen kannatuksesta.