Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin rahojen käytössä on löytynyt lisää epäselvyyksiä.

Ulkopuolisilla tilintarkastajilta tilatun erityistilintarkastuksen mukaan epäselvyyksiä löytyy muun muassa VTV:n hankinnoista, joita ei ole asianmukaisesti kilpailutettu, pääjohtajan virka-auton käytöstä, autopesula- ja matkalaskuista sekä lahjahankinnoista.

Tilintarkastusyhteisö BDO tarkasti VTV:n johdon kuluja ja edustusmenoja viime vuoden keväästä tämän vuoden huhtikuulle.

Yli-Viikarin matkaraportointi on ollut puutteellista.

Matkustusohjeen mukaan matkasuunnitelmaan pitäisi kirjata työmatkasta aiheutuvat kustannukset kuten yöpymismenot, mutta Yli-Viikarin suunnitelmassa kuluiksi on kirjattu vain hänelle kuuluvat päivärahat.

Myös taksin käytöstä virka-matkalla pitäisi olla hinta-arvio. Myös nämä puuttuivat matkasuunnitelmista.

Viime vuonna Tytti Yi-Viikarin taksikulut olivat yhteensä 858 euroa. Valtaosa menoista tuli lentokenttäkuljetuksista; näin siitä huolimatta, että matkustus painui koronan takia minimiin.

VTV:n säännösten mukaan pääjohtajalla olisi oikeus käyttää virka-autoa lentokenttämatkoihin, jotta taksikyytiin ei tarvitsisi turvautua. Yli-Viikari on ajellut taksilla kiireen takia myös töihin.

Lentopisteitä ei käytetty virkamatkoihin

Matkasuunnitelmansa Yli-Viikari on lähettänyt hyväksyttäväksi vasta matkapäivänä, jolloin hän on ollut jo matkalla.

Pääjohtajan viime kevään Saksan-matkan matkasuunnitelmaa ei löytynyt järjestelmästä ollenkaan.

Ohjeen mukaan matkalasku on tehtävä viipymättä. Yli-Viikari on lähettänyt laskuja hyväksyttäväksi jopa vuoden viiveellä.

Niissä on ollut myös puutteita. Matkalaskuista on puuttunut lentoliput ja maihinnousukortit sekä hotellivarausten vahvistukset.

Finnairin lentopisteitä ei tilintarkastajien mukaan ole käytetty tarkistettuihin virkamatkoihin tai matkaluokan korotuksiin economy-luokasta bisnesluokkaan.

Yli-Viikari on kuitenkin lentänyt kaikki matkansa bisnesluokassa, vaikka suositus on, että lyhyillä virkamatkoilla virkamiehet matkustavat economy-luokassa.

Omat ja talon rahat sekaisin

Yli-Viikari on maksanut talon luottokortilla (ns. maksuaikakortilla) oman auton pysäköintikuluja ja hotellin pesulalaskuja, jotka tosin on peritty hänen palkastaan myöhemmin.

Luottokortilla Yli-Viikari on maksanut myös virka-auton pesulalaskut, mutta tilintarkastusraportin mukaan autopesut eivät täsmää ajopäiväkirjaan.

Ajopäiväkirjan mukaan viraston autolla ei ole ajettu päivinä, jolloin auto on pesetetty. Kertoja on ollut yhteensä seitsemän. Pesuihin on mennyt 220 euroa.

Yli-Viikari on haettu virka-autolla kotoaan yhteensä 37 kertaa. Lisäksi virka-autolla pääjohtajaa on kyyditty kotiin ja takaisin.

Valtiontalouden tarkastusvirastossa ei ole kirjallista ohjeistusta virka-auton käytölle, joten tilintarkastajilla ei ollut saatavilla tietoja, mikä olisi normaalikäytäntö virastoauton käytössä.

Lahjaluettelo ei aivan täsmää ostoksiin

Edustuskulujen osalta Tytti Yli-Viikari on hankkinut viraston hankintakortilla merkkipäivä- ja eläkelahjoja sekä lahjoja yhteistyökumppaneille.

Lahjoista pidetään seurantaluetteloa. Yhden, 109 euron arvoisen lahjan osalta varastosaldo ei täsmännyt.

Viraston luottokortilla Yli-Viikari on maksanut Helsingin Sanomien tilaukset, yhteensä 659 euroa, sekä 14,95 euroa maksaneen kirjan, jota ei ole osoitettu lahjaksi.

Erilaisiin koulutus ja konsulttimenoihin virasto on tammikuun 2020 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana käyttänyt 556 543 euroa.

Osaa koulutustarjonnasta ei ole kilpailutettu asianmukaisesti, vaikka 60000 euron kynnysarvo on ylittynyt.

Itselleen Yli-Viikari on hankkinut lisäkoulutusta kolmeen otteeseen , mutta ne on asianmukaisesti hyväksytetty.

Korona-ajan toimet eivät kerro koko totuutta

BDO arvioi pääjohtajan ja muun johdon kulujen ja hankintojen asianmukaisuutta VTV:n omien sisäisten sääntöjen ja ohjeiden valossa sekä hankintalain valossa.

Matkakulujen osalta tarkastajat kävivät läpi kaikki merkittävimmät pääjohtajan matkakulut ja edustuskulut 2020-2021 sekä muiden VTV:n ylimpään johtoon kuuluvien virkamiesten kulut.

Tarkastusajanjakso oli rajattu 2020-2021 eli korona-aikaan, jossa matkustus on ollut rajoitusten takia normaalia vähäisempää.

Tilintarkastajat huomauttivat, että koronapandemia on rajoittanut matkustamista ja edustamista maalikuusta 2020 alkaen, joten ”rajattu aikaväli ei oletettavasti osoita viraston tavanomaisia matkustus- ja edustuskuluja”.

Tilintarkastusyhteisö BDO jätti erityistilintarkastusraporttinsa eduskunnan tarkastusvaliokunnalle torstaina.

Korjaus klo 10.50: Erilaisiin koulutus ja konsulttimenoihin virasto on tammikuun 2020 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana käyttänyt 556 543 euroa, ei 556 543 000, kuten aikaisemmin virheellisesti kerrottiin.

