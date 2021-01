Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon linjaa, että Skotlanti pyrkii itsenäistymään ja palaamaan Euroopan unionin jäseneksi.

”Brexit muutti kaiken pelissä Skotlannin itsenäisyydestä. Olemme sitoutuneet lailliseen ja perustuslain mukaiseen reittiin tullaksemme itsenäiseksi valtioksi”, hän kirjoittaa puolueensa Scottis National Partyn nettisivuilla.

Sturgeon muistuttaa, että vuoden 2016 brexit-kansanäänestyksessä skottien enemmistö äänesti EU:ssa pysymisen puolesta.

”Meidät on nyt asetettu vastoin tahtoamme kovan brexitin eteen pahimmassa mahdollisessa tilanteessa keskellä pandemiaa ja talouden taantumaa. Sen vuoksi ei ole lainkaan yllättävää, että skotlantilaisten enemmistö sanoo nyt kannattavansa itsenäistymistä. Olemme olleet eurooppalaisen perheen jäseniä lähes 50 vuoden ajan. Emme halunneet lähteä ja toivomme nyt voivamme liittyä yhteisöön tasavertaisina kumppaneina takaisin pian”, hän sanoo.

Skotlannin itsenäistymisestä järjestettiin kansanäänestys vuonna 2014, mutta itsenäistyminen ei silloin toteutunut. Britannian pääministeri Boris Johnson ei ole ottanut selvää kantaa uuden kansanäänestyksen puolesta.

Yliopistotutkija Timo Miettinen ei usko Skotlannin itsenäistymisen tapahtuvan Johnsonin kaudella, mutta hän pitää sitä mahdollisena myöhemmin.

”Ajattelin tilannetta analogisena vuoden 2014 äänestykselle. Jos halua muutokseen on, se tuskin lähtee Westminsteristä vaan Skotlannista. Johnson taisi todeta että kysymys on "settled for a generation". Mutta pidän mahdollisena, että ikkuna avautuu myöhemmin”, hän kommentoi Twitterissä.

