Opettaja, kirjailija Arno Kotro avautuu Puheenvuoron blogissaan lukioiden arjesta ja hallituksen suurhankkeen eli oppivelvollisuuden pidentämisen vaikutuksista. Kotron mukaan lukioarki näyttää tällä hetkellä ”aika pahalta” opettajan silmin. Hän itse kuvailee kirjoitustaan opettajan hätähuudoksi.

”Suurissa kaupungeissa opiskelijoita tulee sisään ovista ja ikkunoista, mutta opetustilat eivät riitä.”

”Tiedän että koulun johto on tehnyt kaikkensa lisätilan saamiseksi – rakennusluvat on hankittu, piirustukset tehty, paperit pantu vetämään – mutta seinä on vastassa, koska kaupungilla ei ole rahaa”, Kotro kirjoittaa.

Ryhmäkoot ovat paisuneet Kotron mukaan niin, ettei kaikille opiskelijoille riitä kursseilla istumapaikkaa. Syy ryhmäkokojen paisumiseen on sama: raha.

Arno Kotro. Kuva: Pasi Liesimaa

”Kun keskustelee eri kouluissa opettavien kollegoiden kanssa, tuntemukset osoittautuvat kiusallisen yhdenmukaisiksi. Niin kauan kuin ryhmäkoot ovat mitä ovat, opettajat suhtautuvat suureen osaan koulubyrokraattien linjauksista kuin neuvostotyöläinen Puolueen julistuksiin: teorioissa varmaan noin mutta käytännössä sitten vähän toisin”, Kotro kirjoittaa.

”Opiskelijatulva ja tilanahtaus ovat vieläpä elitistisiä suuren kaupungin ongelmia, pienillä paikkakunnilla on sitten omat päänsärkynsä. Kursseja jää kokonaan pitämättä, koska opiskelijamäärät katsotaan liian pieniksi. Kouluja lakkautetaan, lukioita yhdistetään, toimintaa ’tehostetaan’”, Kotro jatkaa.

Hän toteaa, että vaikka raha on syynä moneen ongelmaan, Sanna Marinin (sd) hallituksella on kuitenkin rahaa oppivelvollisuuden pidentämiseen ja ilmaisiin oppimateriaaleihin kaikille lukiolaisille.

”Äkkiä hallitukselta näyttääkin löytyvän rahaa siihen, että kaikille lukiolaisille jaetaan ilmaiset oppimateriaalit. Paitsi että ei löydy. Ei ainakaan tarpeeksi, sillä valtion tuki kunnille uhkaa jäädä selvästi vajaaksi. Niinpä konkurssikypsien kuntien pitää jatkossa etsiä taas uusia säästöjä, ja katse kääntyy väistämättä opetukseen”, Kotro arvioi.

”On tämä tosiaan nurinkurinen hanke. Raskaasti velkaantuva valtio käyttää rutosti rahaa sillä seurauksella, että opetuksen taso heikkenee. Koulutusinvestointina markkinoidusta uudistuksesta näyttääkin tulevan koulutusleikkaus”, hän kritisoi.

Kotro ei usko, että pakko toisi opiskelijoille automaattisesti lisää motivaatiota. Hänen mielestään koulunkäynnin ongelmat juontuvat esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmista. Kotron mielestä hallituksen pitäisi panostaa ”mielenterveystyöhön lapsiperheiden parissa, päihdepalveluihin, arjen hallinnan opastukseen, työpajatoimintaan, etsivään nuorisotyöhön, peruskoulun oppilashuoltoon, erityisopetukseen, oppilaanohjaukseen”.

”Kynnystä lapsiperheiden tuensaantiin pitää madaltaa ja sosiaalityön ja koulun yhteistyötä lisätä”, hän toivoo.

”Opetusministeri Li Andersson – joka hoitaa pestinsä muuten hienosti – perusteli äsken oppivelvollisuuden pidentämistä ja sanoi, että syrjäytymisvaarassa olevia nuoria autetaan jo, mutta tästä huolimatta toisen asteen tutkinto puuttuu 15 prosentilla ikäluokasta. Kyllä, ja juuri siksi nuoria pitää auttaa enemmän!” Kotro kirjoittaa.

Kotro kommentoi kouluasioita aktiivisesti blogissaan. Viime vuonna hän osoitti opetusministeri Anderssonille avoimen kirjeen, johon Andersson vastasi.

Oppivelvollisuuden pidentäminen on hallituksen esityksen mukaan tulossa voimaan syksyllä 2021. Oppivelvollisuutta korotetaan 18 ikävuoteen ja jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Hanke on saanut osakseen kritiikkiä koronaepidemian talousvaikutusten takia, mutta opetusministeri Andersson on sanonut sen etenevän aikataulussa.