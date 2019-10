Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Turkkiin ja Syyriaan liittyvät päätökset saavat nyt osakseen erittäin suorasanaista arvostelua. Etenkin Trumpin päätöstä vetää amerikkalaisjoukot Syyriasta pidetään poikkeuksellisen epäonnistuneena.

”Hän on hylännyt Yhdysvaltain kunniakkaat perinteet. Yhdysvaltain armeija on aina pitänyt tärkeänä, että se puolustaa demokratiaa ja sen arvoja. Nyt Valkoisen talon sanojen ja tekojen välillä vallitsee räikeä ristiriita”, Yhdysvaltain asevoimien entinen erikoisoperaatioiden komentaja, neljän tähden amiraali William McRaven kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan The New York Timesissa.

Osama Bin Ladenin kuolemaan johtaneen hyökkäyksen johtajana tunnettu McRaven sanoo Trumpin toiminnan aiheuttavan asevoimissa turhautumista, häpeää, raivoa ja pelkoa.

”Trump puolustaa despootteja ja öykkäreitä. Yhdysvaltain ylimpiä arvoja vastaan hyökään sisältäpäin. Jos tämä presidentti ei osoita sitä johtajuutta, mitä Amerikka tarvitsee, sekä kotimaassa että ulkomailla, on aika saada presidentin virkahuoneeseen uusi henkilö - republikaani, demokraatti tai sitoutumaton - mitä pikemmin sen parempi. Tasavaltamme kohtalo riippuu siitä”, McRaven sanoo.

Trumpia arvostelee kovin sanoin myös senaatin republikaaniryhmän puheenjohtaja Mitch McConnell, joka tähän asti on tukenut presidenttiä. McConnellin mukaan joukkojen vetäminen Syyriasta on ”strateginen painajainen”.

”Olemme nähneet Isisin kukoistavan Irakissa presidentti Barack Obaman vetäytymisen jälkeen. Tulemme näkemään saman Syyriassa ja Afganistanissa, jos hylkäämme kumppanimme ja vetäydymme konflikteista ennen kuin ne on voitettu”, hän kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan Washington Postissa.

Yhdysvaltain Nato-joukkojen entinen komentaja, amiraali James Stavridisl kuvaili perjantaina MSNBC:n haastattelussa vetäytymistä "geopoliittiseksi virheeksi, jolla on eeppiset mittasuhteet".

”On vaikea kuvitella, kuinka yhdellä ainoalla päätöksellä voidaan tehdä Isisin uudelleenkasvu mahdolliseksi, korottaa Iranin asemaa, sallia sätkynukkejohtaja Vladimir Putinin jatkaa arvonnousuaan ja samalla kertaa asettaa sotarikollinen, kemiallisten aseiden käyttäjä Bashar al-Assad Syyriassa kuskin paikalle”, hän sanoi.

Yhdysvallat ja Turkki sopivat torstaina viiden päivän tulitauosta Koillis-Syyriassa. Sekä Venäjän presidentti Vladimir Putin että Yhdysvaltain entinen puolustusministeri James Mattis ovat varoittaneet myös Isisin uudesta noususta Turkin hyökkäyksen takia. Syyrian pohjoisosien kurdien hallitsemilla leireillä on tuhansia vangittuja Isis-taistelijoita.