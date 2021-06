Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kertoi valmistuneesta mietinnöstään poikkeuksellisen erimielisenä.

Mietinnön valmistuminen tarkoittaa, että sote-uudistus saadaan vietyä eduskunnassa läpi vielä ennen kesän istuntotaukoa ja hallituksen suunnittelema aikataulu soten kanssa pitää.

Valiokunta puoltaa 21 hyvinvointialueiden ja viiden yhteistyöalueen perustamista. Mietintöön sisältyy vastalauseet oppositiosta kokoomukselta ja perussuomalaisilta.

Hallitus- ja oppositiopuolueiden vahva erimielisyys sotesta näkyi tiedotustilaisuudessa poikkeuksellisella tavalla, kun varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok) otti puheenvuoron puheenjohtaja Markus Lohen (kesk) jälkeen.

”Sote-uudistuksen tavoitteenahan on ollut hoitoon pääsyn parantaminen ja rahoituksen turvaaminen väestön kasvaviin palvelutarpeisiin. Tämä uudistus ei vastaa kumpaankaan niistä. Tässä uudistuksessa palveluiden yhdenvertaisuus vaarantuu ja eriarvoisuus palveluissa tulee valitettavasti lisääntymään”, Laiho sanoi heti puheenvuoronsa aluksi.

Laiho huomautti, että vuosisadan merkittävintä uudistusta on viety eteenpäin keskellä koronapandemiaa.

”Tämä uudistus on viety eteenpäin poikkeuksellisessa tilanteessa. Meillä on ollut poikkeukselliset työjärjestelyt ja muun muassa asiantuntijakuulemiset on tehty etänä.”

”Murskaava kritiikki ohitettiin”

Tässä tilanteessa niin henkilökunnalle kuin sote-asiakkaille on Laihon mukaan kohtuutonta tehdä uudistus, ”joka vielä rapauttaa kuntien talouden”. Laiho arvostelee sitä, että hallitus on luomassa vain uuden hallinnon tason, joka ei tuo yhtään uutta lääkäriä tai sote-ammattilaista.

Uudistukselle vihreää valoa näyttänyt perustuslakivaliokunta ei arvioi sitä, onko uudistus järkevä, Laiho huomautti. Hän kritisoi myös rahoitusmallia sekä byrokraattisia hankaloittavia tekijöitä, kuten virkalääkäripykälää.

”Tätä esitystä on viety eteenpäin ohittamalla murskaava kritiikki ja siihen kohdistuneet asiantuntijalausunnot. Tämä esitys on menossa nyt suurine valuvikoineen eteenpäin”, Laiho ryöpytti.

”Seuraavalle hallitukselle jää näin ollen mittava korjauslista.”

Puheenjohtaja Lohen mukaan valiokunta on käsitellyt esitystä noin puoli vuotta ja kuullut satoja asiantuntija. Hänen mielestään kuulemisia on ollut riittävästi. Esiin on tullut myös ”ristikkäisiä” näkökulmia, Lohi kertoi.

Oppositiosta tehtiin silti loppusuoralla esitys siitä, että asiantuntijakuulemiset olisi käynnistetty uudestaan, puheenjohtaja totesi.

Lohen mukaan perusratkaisu on aivan sama kuin viime vaalikaudella, mutta nyt paketti on riisuttu niin, ettei se sisällä monialaisia maakuntia. Hän korosti, että viime kaudella nykyiset oppositiopuolueet tukivat perusratkaisua.

Varapuheenjohtaja Laiho toisti kritiikin siitä, että esitystä on käsitelty tiiviisti niin, että valiokuntapäällekkäisyyksiä ei ole huomioitu. Hänen mielestään myös lisäkuulemisia olisi tarvittu.

Laihon mukaan on kohtuutonta viedä läpi massiivista uudistusta ilman julkista ja avointa keskustelua. Hän olisi toivonut, että uudistukselle olisi suotu ”riittävä aika”.

Mitä käsittelyssä oikein tapahtui?

Uusi Suomi kysyi johtokaksikolta suoraan, tapahtuiko valiokuntakäsittelyssä jotakin epätavanomaista.

Lohi vastasi pyrkineensä noudattamaan erittäin tarkkaan valiokuntaoppaan käsittelyjärjestystä myös silloin, kun oppositiopuolueiden osalta on ollut esityksissä ”hieman myöhästymistä”.

”Olen kuitenkin sallinut, että palataanpa taaksepäin, jotta esitykset saa tehtyä”, Lohi sanoi ja kiitti opposition edustajia rakentavasta työskentelystä.

Lohi ei halunnut lähteä avaamaan valiokunnan sisäistä työskentelyä.

Laiho huomautti, eduskunnan työskentelytapoihin kuuluu kunnioittaa muiden valiokuntien työaikoja. Useilla sote-valiokunnan edustajilla on vastuullaan vähintään kaksi valiokuntaa, joten muita valiokuntia on jäänyt väliin sen takia, että valiokuntapäällekkäisyyksiä ei ole huomioitu, hän kertoi.

Äänestyksiä 11 tuntia putkeen

Valiokunta kävi kuntavaalien jälkeen pitkän ja raskaan kokouksen eilen maanantaina. Valiokunnan jäsen Ilmari Nurminen (sd) kertoi aiemmin, että kokous kesti ”kellon ympäri”.

Laihon mukaan kuntavaalien päälle käytiin äänestyksiä 11 tuntia putkeen. Hän huomauttaa, että puheenjohtaja olisi voinut vaikuttaa työnkulkuun.

”Olihan se tietenkin raskas, että olisihan sen voinut osittaakin vähän tätä käsittelyä, mutta me menemme niin kuin puheenjohtaja määrää”, Laiho sanoi.

Lohi puolestaan lohkaisi, että olo oli kuin huutokauppakeisarilla satojen nuijankoputusten jälkeen. Hänen mukaansa äänestyksiä käytiin arviolta muutama sata.

”Kyllä voin vahvistaa sen, että eilinenkin päivä oli aika raskas”, Lohi sanoi.

”Selkäkin on kipiä, niin kuin olisi mennyt monta kertaa sote-mankelin läpi.”

Lohen mukaan sote-valiokunta ja lausuntovaliokunta ovat saaneet uudistuksesta 787 lausuntoa.

”Jokainen voi arvioida, onko riittävästi kuultu asiantuntijoita tämän luvun perusteella.”

Kokoomus järjesti mietinnöstä erillisen oman tiedotustilaisuutensa. Siinä Laiho totesi, että kuulemisten määrää on ”rajoitettu merkittävällä tavalla”.

Laihon mukaan hallitus on vienyt uudistusta läpi kuulematta oppositiota. Asia harmittaa, koska isoa uudistusta pitäisi tehdä yhdessä rakentavasti, hän sanoi.