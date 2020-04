Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on päivittänyt tilastot koronaviruksesta. Sunnuntain tietojen mukaan virus on vaatinut 28 ihmisen hengen, lauantaina luku oli 25.

THL kertoo, että ikä on tiedossa 23 kuolleen osalta. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. 40-59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60-79-vuotiaita on kuusi, yli 80-vuotiaita on 15.

Laboratoriovarmistettuja tapauksia on ilmoitettu 1 927, eli 45 enemmän kuin lauantaina. Tehohoidossa on 76 potilasta.