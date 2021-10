Helsingin Kalliossa sijaitsevan Pub Sirdien Facebook-päivitys koronapassikriitikoille leviää sosiaalisessa mediassa.

Koronapassi tuli käyttöön viikonloppuna ja lainsäädäntö on voimassa vuoden loppuun. Jo ennen eduskunnan päätöstä kansanedustajat kertoivat massiivisesta sähköpostikampanjasta.

Pub Sirdie laittaa nyt jakoon huumorimielessä koronapassista loukkaantumisen ansiomitalia.

”Me ei niinku mitenkään into piukeena olla käännyttämässä ketään ovelta siksi, että heillä ei ole valtiovallan vaatimaa koodia puhelimessaan”, pubi kertoo päivityksessään.

Pubi perustelee, että jos asiakaspaikoista on puolet pois käytöstä ja tili tehdään perjantaisin ja lauantaisin, ”niin silloin otetaan takkiin ja ihan helvetisti”.

”Me ymmärretään, että järjestelmä ei ole aukoton ja siinä tehdään virheitä. Ja myös sen, että jotkut teistä nyt katselee tätä mahdollisuutena taistella jotain kansainvälistä apteekkariliittoa tai Illuminatia vastaan. Meitä oikeasti ei kiinnosta pukeudutteko te foliohattuun 24/7/365 vai pelkäättekö vaan tosi paljon neuloja”, päivitys jatkuu.

”Jos siellä (ja tän kommenttiosastossa) on siis vielä joku, joiden mielestä tätä tehdään ihan vaan yleiseksi kiusaksi, että just SÄ et pääse baariin tämänhetkisten rajoitusten mukaan, niin harmin paikka. Ens viikonloppuna pidetään ovensuussa tuttipulloa, josta voit käydä naukkamassa ilmaiseksi kädenlämpöistä maitoa”, Pub Sirdie toteaa lopuksi.

Tiedotusvälineissä on viikonlopun mittaan kerrottu muidenkin ravintolayrittäjien vaikeuksista, kertoo Yle Uutiset.

”Häiriköt eivät ymmärrä, kuinka tärkeää passin avulla on saada ravintoloita auki ja nuoria töihin. Tässä on kyse myös työpaikkojen turvaamisesta”, Matkailu- ja ravintola-alan järjestön Maran toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo Ylellä.

