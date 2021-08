Koronavirus on pudottanut turistien määrää Espanjassa kymmenillä miljoonilla. Kotimaan matkailijoille se on tarkoittanut enemmän tilaa rannoilla ja lomakohteissa.

”Hirveästi on väkeä. Vaikea arvioida paljonko joukossa on ulkomaalaisia”, sanoo Aurinkorannikolla vakituisesti asuva suomalainen.

Ensimmäiset kuusi kuukautta olivat tänä vuonna maan ulkomaanturismille jopa surkeammat kuin edellisvuonna, jolloin alkuvuosi elettiin vielä ilman koronaa.

Espanjassa tilastoitiin tänä vuonna tammi-kesäkuun aikana vaivaiset 5,4 miljoonaa ulkomaista matkailijaa.

Normaalina turismivuotena 2019 kävijöitä oli samana aikana ehtinyt olla jo yli 38 miljoonaa.

Britit varaavat taas lentoja.

Ammottavan aukon ovat jättäneet etenkin britit. Useampi kuin joka viides ulkomainen turisti Espanjassa oli ennen pandemiaa britti.

Karanteenimääräykset ovat pitäneet britit poissa tänä vuonna yhä koko alkuvuoden – mutta heinäkuussa Boris Johnsonin hallitus väljensi määräyksiä. Enää ei vaadita kotiin palatessa tiukkaa karanteenia.

Fakta Ulkomainen turismi Espanjassa Tammi-kesäkuu 2019: 38,1 miljoonaa turistia Tammi-kesäkuu 2021: 5,4 miljoonaa turistia Brittituristeja tammi-kesäkuussa 2019: yli 8 miljoonaa Brittituristeja tammi-kesäkuussa 2021: 273 000 Tulot ulkomaanturismista 2019: noin 93 mrd euroa 2020: noin 20 mrd euroa ----------- Lähteet: Espanjan tilastokeskus INE, Espanjan keskuspankki, Exceltur

Heinäkuussa britit varasivat lentoja Espanjaan jo noin 70 prosenttia normaaliaikojen määrästä, sanoo matkailun ajantasaista seurantaa tekevä espanjalainen konsulttiyhtiö ForwardKeys.

Myös ranskalaisten tekemät varaukset olivat ForwardKeysin mukaan heinäkuussa pitkälti toipuneet, mutta saksalaisten varaukset vasta puolet normaalista. Yllättäen Ruotsista varauksia oli jopa enemmän kuin ennen pandemiaa.

Espanjan turismiministeri Reyes Maroto sanoo hallituksen odottavan, että koko vuoden aikana ulkomaisia turisteja tulisi lopulta lähes puolet vuoden 2019 määrästä.

Vuonna 2019 Espanjassa kävi yli 83 miljoonaa ulkomaista matkailijaa, joten odotuksissa on siis noin 40 miljoonaa tälle vuodelle. Viime vuonna ulkomaalaisia kävi maassa vain noin 20 miljoonaa.

Kaksi rokoteannosta jo 65 prosentilla

Matkailunäkymiä parantaa Espanjan tiivis rokotustahti. Jo 65 prosenttia koko väestöstä on saanut täydet kaksi rokoteannosta. Espanja on rokottajana maailman kärkitasoa.

Toisaalta maassa levisi rokotuksista huolimatta heinäkuun alkaessa viides korona-aalto.

Tartunnat ovat nyt taas kääntyneet laskuun, mutta tuorein ilmaantuvuusluku on yhä keskimäärin 360 tartuntaa sataa tuhatta asukasta kohden viimeisten kahden viikon aikana.

Sairaaloissa tehohoitopaikoista noin viidesosa on koronapotilaiden käytössä, ja viimeisen viikon aikana on raportoitu 400 koronaperäistä kuolemaa.

Joillakin alueilla on taas määrätty öisiä liikkumiskieltojakin. Niistä on juridista kiistaa, sillä maassa ei enää ole yleistä hälytystilaa, johon liikkumisrajoitukset aiemmin nojasivat.

Kesäkuusta lähtien Espanjaan on saanut matkustaa vapaasti lähes kaikkialta, jos osoittaa saaneensa kaksi rokoteannosta tai esittää tuoreen negatiivisen testin.

Viilennyksen tarpeessa. Kesän helteet ovat ajaneet monet espanjalaiset rannikolle. Kuva: Javier Etxezarreta

Ulkomainen turismi avain elpymiseen

Ulkomainen turismi on Espanjan talouden elpymisen avain, sillä matkailu on maan suurin taloussektori. Sen osuus bruttokansantuotteesta (bkt) on noin 12-14 prosenttia.

Lisäksi ruohonjuuritason harmaa talous liittyy usein matkailuun, mikä kertoo sen tärkeydestä tavallisten ihmisten kukkaroille ja työllisyydelle.

Kansantalouksista luennoiva ekonomisti Juan Carlos Martínez madridilaisesta liiketalouskorkeakoulusta on arvioinut Espanjan menettäneen vuonna 2020 matkailutuloja yli 70 miljardia euroa.

Jos ulkomainen turismi tänä vuonna toipuisi odotetusti, matkailutulot olisivat silti yhä 40-50 miljardia euroa pienemmät kuin vuonna 2019.

Myös ennusteet Espanjan bkt:n elpymisestä noin 6 prosentin tahtia tänä vuonna nojaavat paljolti odotuksiin turismin kehityksestä.

Viime vuonna Espanjan bkt romahti liki 11 prosenttia. Se kasvoi tänä vuonna ensimmäisellä vuosipuoliskolla vain 2,4 prosenttia.

Romahdusta lievitetty velalla

Romahtaneenakin Espanjan bkt on nyt tosin isompi kuin talouskriisin vuosina 2009-2015. Romahdusta on lievitetty runsaalla velanotolla.

Valtio on tukenut miljoonien ihmisten lomautuksia ja kieltänyt tukea saavilta yrityksiltä irtisanomiset. Työttömyysaste on eurooppalaisittain korkea, 15 prosenttia, mutta se ei juuri ole pahentunut.

Bankinter-pankin tuoreimman talouskatsauksen mukaan lomautuskorvauksella eli kesän korvalla yhä miljoona ihmistä, eli nelisen prosenttia aktiiviväestöstä.

Espanjan julkistalouden velkataakka oli kesäkuussa jo yli 1 400 miljardia euroa. Se vastaa 122,1 prosenttia bkt:sta.

Velkaa on liki 240 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2020 alussa.