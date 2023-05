Ukrainan joukot ovat puolustaneet Bah’mutia jo kauan, mutta nyt Venäjän joukkojen on raportoitu joutuneen vetäytymään kaupungin lähistöllä. Kuvassa ukrainalainen tykkimies Bah’mutin liepeillä huhtikuussa.

Ukrainan armeija on edennyt Bah’mutin kaupungin pohjois- ja eteläosissa, mihin Venäjän joukot ovat vastanneet pommittamalla alueen tieverkostoa. Ukraina on puolustanut kaupunkia raivokkaasti jo puoli vuotta, mutta näyttää päässeen nyt etulyöntiasemaan.

Asiasta kertovat Reuters, The New York Times ja ajatushautomo Institute for the Study of War.

Ukrainan armeijan tiedottaja Serhi Tšerevatji sanoi televisiossa, että maan joukot ovat edenneet 150 metristä 1,7 kilometriin riippuen sijainnista. Etenemisestä on raportoinut myös Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Malyar, jonka mukaan maan armeija on edennyt 500 metriä Bah’mutin pohjoispuolella ja kilometrin kaupungin eteläpuolella.

Palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin on puhunut samansuuntaisesti ja kertonut, että Venäjän armeija on vetäytynyt yli 500 metriä Bah’mutin pohjoispuolella. Prigožin väittää kuitenkin, että Wagnerin joukot ovat jatkaneet etenemistä kaupungin sisäosissa. Hän on sättinyt Venäjän armeijaa vetäytymisestä pohjoisessa ja sanonut sen paljastaneen Wagner-joukkojen sivustat.

Venäjän puolustusministeriö on myöntänyt joitain vetäytymisiä Bah’mutin läheisyydessä, mutta kiistää Prigožinin väitteet sivustojen heikkenemisestä ja Wagnerin ammustoimitusten pidättämisestä.

Ukrainan joukot ovatkin päässeet hyökkäämään ensimmäistä kertaa kuukausiin, vaikka Venäjä pitää edelleen hallussaan suurinta osaa Bah’mutista. On kuitenkin epäselvää, kuinka kauan Ukrainalle edullinen tilanne kestää. Taktiikkana on pakottaa venäläisjoukot kaupungin sisäosiin sekä heikentää Venäjän puolustusta muilla rintamalinjoilla.

”Wagnerin joukot kiipesivät Bah’mutiin kuin rotat hiirenloukkuun”, Ukrainan maavoimien komentaja Oleksander Syrskyi sanoi aiemmin.