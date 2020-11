Puheenjohtaja Jussi Halla-aho on nimitetty perussuomalaisten pormestariehdokkaaksi Helsingissä.

Tiedotteen mukaan nimityksen on tehnyt Perussuomalainen Helsinki ry:n hallitus. Nimitystä koskeva esitys on annettu piirihallitukselle viime viikon maanantaina ja asiaa koskeva päätös on tehty yksimielisesti viime lauantaina.

Halla-aho ilmoittaa ehdokkuudestaan tuoreella Youtube-videolla. Hän nostaa erityisesti esiin maahanmuuton.

”Helsinki on globaali sosiaalitoimisto”, Halla-aho sanoo videolla.

”Helsingin nykyisen johdon mielestä mitään ongelmaa ei ole. Niinpä ei ole ratkaisujaan.”

Twitterissä Halla-aho toteaa, että Helsingillä menee monessa suhteessa hyvin, ainakin verrattuna muihin kuntiin.

”Pääkaupungilla on kuitenkin omat erityisongelmansa. Päättäjien tehtävä on tunnistaa, torjua ja ratkaista niitä”, Halla-aho tviittaa.

Halla-ahon ilmoitus tarkoittaa tukalampia aikoja kokoomukselle, joka sai vastikään yllättäen kuulla, ettei Jan Vapaavuori hae jatkokautta Helsingin pormestarina. Vapaavuori oli viime kuntavaaleissa äänikuningas ja keräsi kaikkien aikojen äänisaaliin, lähes 30 000 ääntä. Halla-aho puolestaan keräsi viime vaaleissa yli 5600 ääntä Helsingissä.