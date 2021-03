Hallituksen kakkospuolue keskusta on julkistanut talous- ja yhteiskuntapoliittisen linjauksensa. Siinä on mukana linjauksia hallituksen tämän kevään puoliväliriiheen. Katso linjauksia jutun lopusta.

”Puoliväliriihestä keskusta odottaa linjauksia työttömyysturvan uudistamiseen työttömyysjaksoja lyhentävästi, kannustavaa rahoitusjärjestelmää kuntien työllisyyspalveluihin, nuorten oppisopimusten vauhdittamista palkkakustannusten tuella sekä osatyökykyisten työllistymisen uusia kansallisia #välittäjä -rakenteita”, puolue toteaa.

Keskustan mielestä tänä keväänä sekä ansioturvaa että työmarkkinatukea on uudistettava niin, että työttömyysjaksot lyhenevät ja avoimien työpaikkojen täyttyminen nopeutuu. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus on ollut julkisessa keskustelussa esillä työllisyystoimena, mutta osalle hallituspuolueista kysymys on vaikea.

Keskusta ajaa myös työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Puolueen mielestä tavoitteen pitäisi olla esimerkiksi 10 000 hengen työperäisen maahanmuuton lisäys vuodessa tämän vuosikymmenen loppuun asti.

Keskusta ehdottaa jo tämän kevään toimeksi ”erityisosaajien nopeiden työlupien väylää”. Keskustan mielestä alueellisesti tulisi kokeilla maahanmuuton tarveharkinnan poistamista.

”Työllisyystoimien rinnalle tarvitaan vahvaa kasvupolitiikkaa. Se tarkoittaa tutkimus- ja kehityspanostusten lisäämistä, yritysten nykyistä parempaa investointiympäristöä sekä aktiivista elinkeinopolitiikkaa”, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo.

Keskustan mielestä työllisyysasteen tulisi nousta 77 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä.

Puolue haluaa pitää kiinni viiden miljardin euron tavoitteesta julkisen talouden vahvistamisessa. Finanssipolitiikkaa ei pidä kiristää kriisin keskellä, mutta valtiontalouden menokehykset tulee säilyttää. Yrittäjien verotus ei keskustan mielestä saa kiristyä.

Keskustan linjauksia:

”Sujuvoitetaan ja lisätään työperäistä maahanmuuttoa siten, että siinä tapahtuu merkittävä tasokorotus esimerkiksi 10 000 hengellä vuodessa vuosikymmenen loppuun asti.”

Keväällä 2021 ”työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi avataan erityisosaajien nopeiden työlupien väylä, vuoden 2021 jälkeen uudistetaan laajemmin kansainvälisten opiskelijoiden sekä työperäisen maahanmuuton järjestelmät digitaalisiksi ja sujuviksi kansainvälisten parhaiden esimerkkien mukaisesti. Tavoitteena yhden kuukauden keskimääräinen työhön perustuvien oleskelulupien käsittelyaika sekä kotouttamisen ja kuntapalveluiden sujuva toimivuus myös perheiden kannalta. Toteutetaan kokeilu maahanmuuton tarveharkinnan poistamisesta alueellisesti. Tarveharkinta on poistettava asteittain. Tavoitteena on saada aikaan tasokorotus työperäisen maahanmuuttoon. Näin turvataan osaajat niin kausityöhön kuin palveluammatteihin sekä erityisosaajien saatavuus. Osana kokonaisuutta toteutetaan erityisosaajien houkuttelu yhteistyössä elinkeinoelämän ja korkeakoulujen kanssa. Työehtojen valvontaa työvoiman hyväksikäytön ehkäisyksi tehostetaan.”

Keväällä 2021 ”sekä ansioturvaa että työmarkkinatukea uudistetaan niin, että työttömyysjaksot lyhenevät ja avoimien työpaikkojen täyttyminen nopeutuu. Työmarkkinatuki kytketään aiempaa tiiviimmin yksilöllisiin palveluihin tarpeen mukaan. Vahvistetaan ansioturvan vakuutusperustaisuutta ja parannetaan ansiosidonnaisen turvan kattavuutta. Näin aloitetaan siirtymä yleiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.”

”Yksityiset ja julkiset investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen kasvavat neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.”

Keväällä 2021 ”osatyökyisten työllistymiseen avoimille työmarkkinoille perustetaan uusi kansallinen toimija #Välittäjä OY (”Suomen Samhall”) mahdollistamaan vammaisten henkilöiden ja osatyökykyisen sujuva ja helppo pääsy mukaan työyhteisöihin normaalisti työsuhteisessa työssä, palkkatuen turvin. Uusi toimija vuokraa työntekijöitä yrityksille, valtiolle ja kunnille. Työyhteisöt monimuotoistuvat ja yritykset voivat kantaa yhteiskuntavastuunsa sujuvasti. Jatketaan uudistuksia työkyvyttömyyseläkkeen ja palkan yhteensovituksen mahdollistamiseksi vammaisilla henkilöillä ja osatyökykyisillä.”

LUE MYÖS: