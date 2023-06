Jyri Suonpää on markkinoiden kanssa hieman eri linjoilla siitä, milloin korkotaso kääntyy laskuun.

Ålandsbankenin korkosijoitusjohtaja Jyri Suonpää pelkää, että markkinat ovat liian optimistisia odottaessaan korkotason laskua ensi vuoden alkupuolelle. Hän kuvasi tilannetta pankin markkinanäkemystilaisuudessa torstaina.

Vaikka korot kuristavat taloutta, se ei Suonpään mukaan haittaa keskuspankkia.

”Uskon, että syvällä sydämissään keskuspankkijohtajat tietävät, että tämä homma menee yli. Se on sen tarkoitus. Sen täytyy mennä överiksi, jotta vaikutus inflaatioon on toivotunlainen”, Suonpää sanoo.

Hänen mukaansa hintavakaustavoitteen saavuttaminen on keskuspankille tärkeämpää kuin taantuman välttäminen. Sen seurauksena talous kärsii enemmän kuin moni toivoo, Suonpää sanoo.

”Näimme pankkiturbulenssia. Nyt kiinteistösektorilla on ongelmia, ja siellä tulee menemään yrityksiä rikki. Yleisesti kaikki, joilla on korkea velkaantumisaste tulevat kärsimään.”

Hänen mukaansa Euroopan keskuspankin EKP:n pääjohtaja Christine Lagarden viime viikon puhe Saksan Hannoverissa vahvisti tätä näkemystä. Rahoitusolojen kiristyminen on juuri se, mitä EKP haluaa.

EKP:n neuvosto kokoontuu ensi viikolla, ja markkinoiden näkemys on, että talletuskorkoa hilataan 0,25 prosenttiyksiköllä ylöspäin. Odotuksissa on vielä toinen samansuuruinen nosto, jolloin huippu olisi 3,75 prosentissa.

Myös Suonpää uskoo, että suurimmat korkojen nostot on jo nähty, eikä rahapolitiikka kiristy enempää kuin on ennustettu. Kyse on siitä, milloin suunta kääntyy laskuun.

Korkosijoitusjohtaja sanoo, että liiallinen optimismi vaivaa myös markkinaennusteita euriborien suunnasta.

”Suurimmalla todennäköisyydellä huippu on nyt käsillä, mikä on hyvä tieto asuntovelallisille. Se, millä aikataululla palataan alaspäin, on toinen juttu.”

EKP: n tahto. Jyri Suonpää tulkitsi EKP:n pääjohtaja Christine Lagarden viime viikon puheesta, että keskuspankki on valmis kuristamaan taloutta. Kuva: RONALD WITTEK

Helpotusta Etelä-Eurooppaan

Suonpään mukaan markkinat odottavat, että Kreikan luottoluokitus kohenee. Valtionlainojen korkoero suhteessa Saksan lainoihin ei hänen mukaansa enää ainakaan repeä lisää.

Myös muissa Etelä-Euroopan maissa saatetaan kokea samaa. Saksan valtionlainat nähdään usein riskittöminä.

”Kyllähän nämä paljon kritisoidut vyönkiristämistoimet hitto vie toimivat. Eri asia tietysti on, miten kansakunta voi.”

Historiallista menoa Yhdysvalloissa

Ålandsbankenin osakestrategi Tanja Wennonen-Kärnä nostaa mielenkiintoisen havainnon Yhdysvaltojen osakemarkkinoista. S&P 500 -indeksi on tehnyt suuren nousun toukokuun lopussa ja kesäkuun alussa.

Pompun taustalla on Wennonen-Kärnän mukaan historiallisen pieni määrä yhtiöitä. Nämä osakkeet ovat Apple, Microsoft ja Nvidia.

”Tämän vuoden tuotto on ollut 12 prosenttia. Kolme osaketta selittää noin 75 prosenttia tästä. Yleensäkin nousu on muutaman nimen varassa, mutta aiemmin muutama on tarkoittanut 20—30 yhtiötä ”, Wennonen-Kärnä sanoo.

Wennonen-Kärnän mukaan kolmikon positiivisen kurssikehityksen taustalla on erityisesti tekoälyn noste, joka yhdistyy vahvoihin taseisiin. Myös toivomukset matalammista koroista voivat piristää yrityksiä, joiden voitot ovat pitkällä tulevaisuudessa.