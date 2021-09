Pääministeri Sanna Marin (sd) suhtautuu avoimesti valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) ehdotukseen ansiotuloverotuksen keventämisestä.

Saarikko arvioi keskiviikkona, että nykyhallitus voisi tehdä päätöksiä ansiotuloverotuksen keventämisestä vielä kuluvalla hallituskaudella, jota on jäljellä reilut puolitoista vuotta. Hän arvioi tilannetta Keskuskauppakamarin veropäivässä. Keskuskauppakamari esitti ansiotuloverotuksen keventämistä kahdella prosenttiyksiköllä seuraavalla vaalikaudella.

Hallituspuolueista vasemmistoliitto on suhtautunut avaukseen kielteisesti. Vihreät puolestaan voisi keventää verotusta kompensaationa ilmastotoimille.

Saarikon avauksen nousi esiin eduskunnan kyselytunnilla.

”Tämä yllätti. Hallitus on nimittäin tehnyt koko vaalikauden päinvastaista politiikkaa”, kansanedustaja Sari Multala (kok) sanoi ja kysyi, onko hallitus tuomassa esityksen työn verotuksen keventämisestä.

Saarikko viittaa kasvun hyytymiseen, näin kommentoi Marin

Saarikko selitti viitanneensa siihen, että talousennusteet viittaavat valitettavasti siihen, että talouden huima kasvu hyytyy vuotta 2023 kohti. Siksi seuraaville vuosille saatetaan tarvita ”hiukan erilaisia keinoja”, jotta voidaan tehdä hyvää talouspolitiikkaa.

”Siksi pidän perusteltuna, että mitään keinoa ei suljeta pois. Silloin myös verotuksen avaimet kannattaa hallituksen käsissä pitää”, Saarikko sanoi.

Kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen (kok) kysyi pääministeri Marinilta, onko tämä valmis keventämään Suomen verotusta vielä kuluvalla kaudella. Marinin mielestä pieni- ja keskituloisten verotuksen keventäminen veisi verotusta oikeudenmukaisempaan suuntaan.

”Itse suhtaudun avoimesti tähän avaukseen, minkä valtiovarainministeri Saarikko teki, ja kuten hän hyvin kuvasi, me tietenkin teemme talouspolitiikkaa ajassa ja meidän on kyettävä reagoimaan niihin muutoksiin, joita mahdollisesti on edessä. Itse suhtaudun ensinnäkin myönteisesti siihen, että erityisesti pieni- ja keskituloisten verotusta voitaisiin keventää”, Marin sanoi kyselytunnilla.

Pääministerin mukaan esimerkiksi eläkeläisten työtulovähennystä jo nostetaan, joten budjettiesitykseen sisältyy jo verotusta keventäviä elementtejä.

”Sosiaalidemokraattina oma näkökulmani on se, että meillä pitäisi olla mahdollisimman tiivis veropohja niin, että kaikki verotuksen aukot voitaisiin tukkia, ja meillä pitäisi olla matalat verokannat, mikä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että ansiotuloverotus voisi olla keveämmällä tasolla, mutta meille on yhtä lailla tärkeää se, että meillä on tiivis veropohja, ei aukkoja, jolloin kannat voisivat olla matalia.”