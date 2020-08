Meksiko alkoi avata heinäkuussa lomakohteita, ja ensimmäisiä matkapaketteja Suomesta myydään jo syksylle. Meksikossa on kuitenkin yhä todettu päivittäin tuhansia uusia koronavirustartuntoja.

Tällä viikolla Aurinkomatkat ja Finnair peruivat Espanjan, Kroatian ja Turkin matkoja elo- ja syyskuulta arvioituaan maiden koronavirustilannetta ja matkojen kysyntää. Samaan aikaan syksyn ja talven kaukomatkat ovat jo useilla matkanjärjestäjillä myynnissä, vaikka niiden toteutuminen on vielä epävarmaa.

Matkatoimisto TUI myy ensimmäisiä kaukomatkoja Suomesta Meksikoon jo lokakuun lopulle. Koronavirustartuntojen määrä on ollut John Hopkinsin yliopiston mukaan maassa kasvussa vielä heinäkuussa ja tartuntoja on todettu päivittäin tuhansia. Tällä hetkellä Suomesta ei suositella matkustamista Meksikoon.

TUI Finlandin viestintäpäällikön Laura Aaltosen mukaan matkojen järjestämistä arvioidaan Suomen viranomaisten suositusten mukaisesti. Jos nykyinen suositus ei muutu, matkat perutaan.

”Kukaan ei voi oikein tietää, mitä lokakuussa tapahtuu”, Aaltonen sanoo.

Aaltosen mukaan kohteita on tavallista vähemmän tarjolla ja varaustahti on ollut tavallista hiljaisempi. TUI myy talven matkoja Meksikon lisäksi Kanariansaarille, Kap Verdelle ja Thaimaahan.

Matkatoimisto houkuttelee matkustajia tavallista joustavammilla muutos- ja peruutusehdoilla ja erillisellä koronaturvalla, joka kattaa mahdollisen koronakaranteenin ajalta majoituksen kohteessa ja uuden paluumatkan.

Olympia Kaukomatkat markkinoi loppusyksylle ja vuodenvaihteeseen kiertomatkoja esimerkiksi Keniaan, Madagaskarille, Mauritiukselle ja Myanmariin, joiden rajat ovat olleet keväästä lähtien suljettuja kansainväliseltä matkustukselta eikä Suomestakaan suositella niihin matkustamista.

Vuodenvaihteen matkoja myydään Australiaan, jonka pääministeri on sanonut maan rajojen pysyvän kiinni ulkomaalaisilta matkailijoilta mahdollisesti jopa ensi vuoden puoliväliin asti.

”Talven kiertomatkat ovat normaalisti myynnissä ja pyrimme toteuttamaan ne. Seuraamme toki sekä vastaanottavan maan että ulkoministeriön linjauksia ja reagoimme tarvittaessa”, Olympian toimitusjohtaja Anne-Marjut Väänänen kertoo tekstiviestillä.

Väänäsen mukaan Olympia noudattaa normaaleja matkaehtoja viranomaisten linjaukset huomioiden.

”Asiakkaamme miettivät tällä hetkellä loppuvuoden ja vuodenvaihteen matkoja. Ensi vuoden myynti käynnistyy meillä isommin syksyllä.”

Vaikka lähtijöitä olisi eivätkä suomalaisten viranomaistenkaan suositukset estäisi matkaa, kohdemaan säännökset voivat vielä perua matkan. Useat matkanjärjestäjät myyvät matkoja Thaimaahan, josta saa jo matkustaa vapaasti Suomeen. Thaimaa ei sen sijaan ota vastaan turisteja eikä tilanne muutu välttämättä vielä puoleen vuoteen Helsingin Sanomien haastatteleman paikallisen asiantuntijan mukaan.

Miksi talven matkoja myydään kaikesta epävarmuudesta huolimatta?

”Me toivomme, että matkat toteutuvat. Asiakkaillakin on hyvä turva: he saavat rahat takaisin, jos matka perutaan, tai he pystyvät muuttamaan matkan ajankohtaa tai kohdetta, jos lähtö alkaa itseä epäilyttää”, Aaltonen sanoo.

