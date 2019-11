Kauppias Markku Hautala ja Järvenpään Citymarketin yhteydessä olevan ravintola Sesongin Matti Jämsén kuvattuna tällä viikolla Lontoossa. Kuva: Kia Arpia / Brinna

Maailman parhaaksi ruokakaupaksi on valittu Järvenpään K-Citymarket. Arvostettu kansainvälinen ruokakauppa-alan asiantuntijaorganisaatio IGD on valinnut sen vuoden 2019 ruokakaupan voittajaksi Lontoossa järjestetyssä IGD Awards -gaalassa.

Voittajatiimi Lontoon gaalassa.

K-Citymarket Järvenpää selvisi kilpailussa seitsemän finalistin joukkoon ainoana kauppana Pohjoismaista. Pääsarjaan ei ole aiemmin päässyt yhtään suomalaista tai pohjoismaalaista kauppaa.

LUE MYÖS:

Erittäin kovatasoiseen kilpajoukkoon kuului Järvenpään Cittarin lisäksi yhdysvaltalainen Giant Heirloom Philadelphiasta, brittiläinen Sainsbury's Selly Oakista, Sam's Club Now USA:n Dallasista, Pão de Açúcar Brasilian São Paulosta, SuperValu Irlannin Clonakiltystä ja Fooby Sveitsin Lausannesta.

Lue lisää: Hyvän elämän kauppiaalla on oma filosofia: Management by coffee break

Markku Hautalalla on koko ajan käynnissä monta projektia. Osa voi viedä vuosia ennen kuin ne näkyvät asiakkaille.

Asioita tehty uudella ja paremmalla tavalla

Perusteet seitsemän parhaan kaupan valinnalle ovat asiakaslähtöisyys ja innovatiivisuus. Tuomaristo on katsonut, että näissä kaupoissa on selkeästi panostettu ostoskokemuksen sujuvuuteen ja mukavuuteen ja asioita on tehty uudella, paremmalla tavalla.

”Kaupan jatkuva kehitystyö on minulle hyvin tärkeää. Haluan oppia uutta, ylittää itseni ja yllättää positiivisesti asiakkaani. Meillä Järvenpäässä on koko ajan käynnissä monta uuden asian kokeilua ja uudistusprojektia, ja pitkä lista ideoita odottaa lisäksi toteuttamistaan. Ensi keväänä teemme uudistuksia maito-osastollamme”, kauppias Markku Hautala kertoo.

LUE MYÖS:

Turistiryhmiä Järvenpäähän

Hautala kertoo kilpailun tuoneen Järvenpäähän runsaasti ulkomaisia turistiryhmiä, jotka haluavat tutustua yhteen maailman parhaista ruokakaupoista.

”Olen ylpeä saavutuksestamme! Se on kaupan koko henkilökunnan ansiota. Olemme käyttäneet kaupan kehittämiseen runsaasti aikaa ja voimavaroja ja suhtaudumme kaikkeen tekemäämme pienintäkin yksityiskohtaa myöten intohimoisesti.”

Hautala onkin paras arvioimaan, että millaisia asioita tulevaisuuden ruokakauppojen tulisi ottaa huomioon.

”Kaikki lähtee halusta helpottaa ja parantaa ihmisten elämää. Ostoskokemuksen pitää olla loistava, jos halutaan tulevaisuudessa kilpailla yhä kasvavien nettikauppojen kanssa. Me haluamme lisätä hyvää makua asiakkaidemme arkeen ja juhlaan. Se tarkoittaa uusia ideoita, maistatuksia, tapahtumia ja myös yhteisöllisyyttä.”

LUE MYÖS:

Mikä IGD?

IGD on kaupan alan tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio Isosta-Britanniasta. IGD:n asiantuntijaraati vierailee vuosittain noin 1000 kaupassa ympäri maailmaa. Raati arvioi monia erilaisia kategorioita, jotka kaikki palkitaan IGD-gaalassa. K-Citymarket Järvenpää oli ehdolla Store of the year 2019 -kategoriassa, jota monet pitävät kilpailun pääkategoriana.

Järvenpään Citymarketin ydinporukka oli Lontoossa gaalassa. Kuva: Kia Arpia /Brinna

LUE MYÖS: