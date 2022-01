Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire varoittaa energian hintojen rajun nousun seurauksista koko Euroopassa.

”Katsokaa, mitä tapahtuu Kazakstanissa. Se on erittäin opettavaista sen suhteen, mitä voi tapahtua, kun energian, sähkön tai kaasun hinnat nousevat räjähdysmäisesti. Se on vaarallista”, hän kommentoi tiedotustilaisuudessaan perjantaina.

Le Mairen mukaan Ranskan hallitus on erittäin huolissaan tilanteesta. Hän ennakoi 35-40 prosentin korotusta ranskalaisten sähkölaskuihin.

”Kyse on absoluuttisesta hätätilasta, kun puhumme siitä, millaisia seurauksia on sillä, etteivät energian hinnat ole kotitalouksien tai yritysten kannalta kestäviä.”

Kazakstanin levottomuudet alkoivat joulukuussa nestekaasun hinnan rajua nousua seuranneista mielenilmauksista. Maan hallitus irtisanoutui keskiviikkona ja Venäjä on lähettänyt erikoisjoukkoja paikalle. Ranskassa moni vertaa tilannetta niin sanottuihin keltaliiveihin, joiden väkivaltaisiksi yltyneet mielenosoitukset saivat alkunsa polttoaineveron korotuksista vuonna 2018.

Ranska on toistaiseksi pyrkinyt auttamaan sähkön ja kaasun kallistumisesta kärsiviä kotitalouksia ja yrityksiä veronalennuksilla ja pienillä avustuksilla. Kaasun hinnannousu on iskenyt euromaisten erityisesti Italiaan, jossa hallitus on päättänyt yli 10 miljardin euron avustuksista.

Energian hintojen nousu näkyi joulukuussa koko euroalueen kuluttajahinnoissa, jotka nousivat viisi prosenttia edellisvuoden joulukuusta. Hinnat nousivat voimakkaimmin euron historian aikana.

Italia, Ranska ja Espanja ovat yhdessä vaatineet koko EU:n toimia energian kallistumisen hillitsemiseksi. Sekä Bruno Le Maire että Italian pääministeri Mario Draghi ovat olleet asiassa hyvin aktiivisia.

LISÄÄ AIHEESTA: