Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) pitää Helsingin Hietaniemen joukkorähinää poikkeuksellisen huolestuttavana.

”Kiitos Helsingin poliisi tilanteen rauhoittamisesta. Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen on tuomittavaa ja erityisen huolestuttavaa, kun viranomaisia loukkaantuu työtehtävissään. Toivon pikaista toipumista loukkaantuneille poliiseille”, Ohisalo kirjoitti lauantaina Twitterissä.

Myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen tuomitsee tapahtumat.

”Erittäin huolestuttavia tiedot nuorisojoukon hyökkäilystä poliisin kimppuun. Poliisi toteuttaa käytännön arjessa oikeusvaltiota. Meillä on maailman luotettavin poliisi. Hyökkäys poliisia vastaan on hyökkäys koko yhteiskuntaa vastaan. Tällaiseen riehumiseen puututtava tiukasti”, hän tviittaa.

Poliisia kivitettiin juhannusyönä Hietaniemen rannalla, jossa partiot olivat valvomassa yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Helsingin poliisin tiedotteen mukaan hieman ennen aamukahta Hietaniemen rannan koripallokentällä oli kahden nuorisojoukon välinen tappelu, jota partio meni rauhoittelemaan. Yksi henkilö otettiin poliisin haltuun tilanteen selvittämiseksi. Kun henkilöä kuljetettiin poliisiautolle, alkoi muu nuorisojoukko lähestyä poliisia uhkaavasti.

"Ennen tilanteen alkua poliisi oli puuttumassa tilanteeseen, johon poliisin kuuluukin puuttua, eli tappeluun. Kun tappeluun osallistunutta kuljetettiin autolle, alkoi muu nuorisojoukko ympäröidä poliisia ja käyttäytyä epäasiallisesti heittelemällä pulloilla ja kivillä", päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth kertoo.

Joukosta ammuttiin poliisia ja poliisiautoja kohti myös ilotulitusraketteja. Paikalle hälytettiin lisää partioita. Poliisi käski väkijoukkoa hajaantumaan ja varoitti etukäteen, että joutuu turvautumaan oc-sumutteeseen, jos käskyjä ei noudateta.

"Kun tilanne jatkui uhkaavana eikä poliisin käskyjä noudatettu, poliisi joutui käyttämään kaasusumutetta. Arvioimme parinkymmenen henkilön altistuneen kaasulle. Lopulta tilannetta oli selvittämässä noin 30 poliisipartiota”, Kanth kuvailee.

Poliisi otti paikan päältä kiinni viisi henkilöä, joista yksi on toimitettu kotiin ja neljä on edelleen kiinniotettuina. Kaikki ovat miehiä ja alle 18-vuotiaita. Tässä vaiheessa tutkintaa rikosnimikkeinä ovat virkamiehen väkivaltainen vastustaminen ja vahingonteko.

"Tapahtuman aikana vaurioitui ainakin kuusi poliisiautoa ja kolme sivullisten autoa. Autoista on rikkoutunut ikkunoita ja niissä on lommoja. Lisäksi muutama poliisi on saanut jonkinasteisia vammoja ilotulitusraketeista”, Kanth sanoo.

Helsingin poliisin komisario Katja Nissinen kuvailee sekä Ylen että Ilta-Sanomien haastatteluissa vastaavien tapauksien olevan harvinaisia Suomessa. Hän arvioi kuitenkin, että USA:ssa esillä ollut ilmiö – voimakas virkavallan vastustaminen – saattaa kuitenkin olla rantautumassa hiljalleen Suomeenkin.

”Jos puhutaan Amerikan-ilmiöstä, niin tunnistan sen suuresta maailmasta ja pidän sitä täysin mahdollisena. Kuvat ja videot leviävät sosiaalisessa mediassa ja ovat kaikkien nähtävillä. Jokin aika sitten järjestyksenvalvoja kohdisti erääseen henkilöön toimenpiteitä, ja tilanteessa täysin sivulliset nuoret kokoontuivat järjestyksenvalvojan ympärille. Puolitoista viikkoa sitten poliisi oli niin ikään Hietaniemessä rauhoittelemassa tappelua, ja nuoret tulivat todella lähelle kuvaamaan ja huutelemaan. Kun nuoret kokoontuvat ympärille, se on haastava tilanne”, hän kertoo Ilta-Sanomille.

Helsingin Ensikodin toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila painottaa malttia.

”tarvitaan kypsä yhteiskunta ja virkavalta rinnalle. Turvallinen Suomi, jossa nuorten tekemiset eivät saa aikuisia raiteiltaan, vaan laittamaan turvallisesti rajat ja asettumaan lopulta nuorten tueksi”, hän kommentoi Twitterissä.

