Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson selittää Twitter-tilillään, mitä hallitus aikoo tehdä niin sanotun hoitajamitoituksen suhteen.

Hallitus on korostanut viimeksi tänään torstaina, että se aikoo viedä lakiin vanhuspalveluiden ympärivuorokautisen hoidon sitovan henkilöstömitoituksen (0,7). Sen sijaan pääministeri Antti Rinteen (sd) viestintä on jättänyt epäselväksi, saadaanko tämä mitoitus toteutumaan myös käytännön tasolla. Rinne on vihjannut, että raha ei riittäisi vaaditun 4000 hoitajan lisäykseen.

Oppositio kuumotti hallitusta epäselvästä tilanteesta torstain kyselytunnilla ja kokoomuksen Petteri Orpo kysyi, hävettääkö tilanne hallituspoliitikkoja.

”Ei, minua ei hävetä lainkaan olla mukana hallituksessa, joka vihdoin tuo lakisääteisen 0,7 hoitajamitoituksen eduskuntaan, sen jälkeen kun kokoomus on estänyt tämän tarpeellisen parannuksen aikaansaamisen kahden vaalikauden ajan”, Andersson vastaa Twitterissä.

Häneltä kysytään, mitä lain kirjaus tarkoittaa suhteessa Rinteen puheisiin siitä, että raha ei riitä hoitajien palkkaamiseen.

”Tarkoittaa, että mitoitus säädetään lakiin ja rahoitusta lisätään kunnille hoitohenkilöstön palkkaamiseen samalla kun lisätään koulutusmääriä. Kaikkia tarvittavia hoitajia ei saada heti, siksi varmaan siirtymäaika kuten muillakin aloilla tehty, esim vaka. Siirtymä kuitenkin nopeampi”, Andersson selittää.

Hänen mukaansa 0,7:n mitoitukseen tuleva siirtymäaika tarkoittaa sitä, milloin uusi mitoitus pitää toteutua kaikissa hoitopaikoissa.

”Esim. varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen uusi ’mitoitus’ säädettiin laissa viime kaudella, voimaan 2030. Vanhuspalveluissa edetään kuitenkin paljon nopeammin.”

Andersson mukaan suurin ongelma ei olisi raha vaan työvoimapula.

”Vaikka 0,7 voimaantulo säädettäisiin huomiselle, ei tarvittava määrä hoitajia heti ole. Siksi pitää sekä lisätä koulutusmääriä, kuntien rahoitusta ja parantaa alan vetovoimaa samaan aikaan.”