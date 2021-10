Oppositiopuolue perussuomalaiset ei torstaina useiden ministerien vastauksista huolimatta tullut vakuuttuneeksi siitä, että Marinin hallitus todella vastustaisi EU-komission esittämää uutta ilmastotoimien sosiaalirahastoa.

Hallitus on jo julkaissut oman kantansa, joka on ”erittäin kriittinen”: komission ehdotus ei nykymuodossaan ole hallituksen mielestä tarkoituksenmukainen. Oppositio on kuitenkin saanut tulta epäilyksiinsä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr) huomautuksesta, että Suomen kanta sosiaalirahastoon ei ole ”kategorinen ei”.

Perussuomalaisten mukaan hallituksen kanta on ”vähintään epäluotettava”. Mitä lopulta tarkoittaa erittäin kriittinen, puolue kysyy tiedotteessaan.

Esitys ilmastotoimien sosiaalirahastosta Komission ehdottama uusi sosiaalirahasto on osa laajempaa EU:n ilmastopakettia, jota kutsutaan nimellä ”fit for 55”. Komission ehdottaman sosiaalirahaston koko olisi 72,2 miljardia euroa, ja se toimisi määräaikaisesti vuosina 2025–2032. Rahasto rahoitettaisiin niin, että jäsenmaat luovuttaisivat neljäsosan uuden tieliikenteen ja rakennusten lämmityksen päästökaupan huutokauppatuloista EU:n omiksi varoiksi. Ehdotus mahdollistaa sen, että jäsenmaat voivat suunnitelmissa osoittaa suoria tulonsiirtoja haavoittuville kotitalouksille, liikenteenkäyttäjille ja mikroyrityksille.

Samaa puolue tivasi ministereiltä eduskunnan kyselytunneilla.

”Elpymispaketin sanottiin olevan kertaluonteinen, ilmastorahaston kerrotaan olevan määräaikainen. Onneksi hallituksemme ei sentään ole ikuinen. Ettekö kuitenkaan näe tätä iänikuista kaavaa, joka toistuu kerta toisensa jälkeen?” kansanedustaja Sebastian Tynkkynen aloitti kysymyspatterin.

”Ministeri Mikkonen totesi, että Suomen kanta komission ehdotukseen ei saa olla ehdoton ’ei’ ja vaihtoehtoja pitää selvittää. Kun hallituksen politiikkaa seuraa, ei sille ole ennenkään ollut kynnyskysymyksenä rahan lahjoittaminen Eurooppaan, korkeammat polttoaineen hinnat tai kasvavat lämmityskulut. Oletteko valmiita sanomaan tällä kertaa jollekin näistä ’ei’? hän jatkoi vaatien hallitukselta suoraa vastausta.

”Teidän kantanne on se, että te ette sano ehdottomasti ’ei’ vaan selvitätte jotain. Mitä te nyt selvitätte? Ettekö te voi yksinkertaisesti ilmoittaa, että Suomen viiden miljoonan kansa ei aio osallistua Euroopan 450 miljoonan ihmisen sosiaalitukirahastoihin tukemaan heidän elämäänsä, vaan me haluamme, että varat käytetään suomalaisten tukemiseen, heidän elämässään sähkölaskujen ja liikenteen tukemiseen? Eli kysyn: Miksi te ette sano nyt ’ei’, kun tässä on elpymispaketin elementtejä?” jatkoi perussuomalaisten varapuheenjohtaja Leena Meri.

Useat ministerit vastasivat asiaa koskeviin kysymyksiin. Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi, mitä vastasi eurooppalaisen median kysymyksiin elpymispaketin toistumisesta ja sosiaalirahastosta vierailullaan Saksassa.

”Olen hyvin suoraan siihen vastannut, että tämä ei ole missään nimessä hyväksyttävää, Suomi ei tule hyväksymään toista elpymisvälinettä, toista tämänkaltaista mekanismia. Me näemme, että se on kertaluontoinen.”

”Mitä tulee tähän sosiaaliseen ilmastorahastoon, myös tähän me olemme hallituksessa muodostaneet kantamme. Me suhtaudumme tähän erittäin kriittisesti, ja tämä kanta on myös eduskuntaan toimitettu”, Marin sanoi.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen toisti sanomaa kriittisyydestä.

”Näemme kyllä sen tarpeen, mitä tarvitaan oikeudenmukaiseen siirtymään, mutta olemme katsoneet, että olisi hyvä, että tehdään ennen kaikkea kansallisesti näitä toimia, niin kuin me olemme tehneetkin.”

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen mielestä hallituksen kanta on harvinaisen selkeä: se on erittäin kriittinen.

”Ja se on painava lausunto, joka on toimitettu eduskuntaan, joka tulee antamaan suuressa valiokunnassa siitä oman näkemyksensä.”

Tuppuraisen mukaan Suomen hallitus ei vastusta esityksen ”tarkoitusperiä”, vaan päinvastoin haluaa, etteivät tavalliset ihmiset joudu kärsimään ilmastotoimista.

”Mutta tätä ilmastorahastoa me katsomme erittäin kriittisesti, koska näillä uusilla EU:n omilla varoilla piti maksaa takaisin tämä EU:n elpymisvelka, ja tästä kannasta me pidämme kiinni.”

”Ei ’erittäin kriittinen’ ole mikään kanta”

Tässä kohtaa perussuomalaisten Jani Mäkelä totesi, ettei ”tällaisissa asioissa kyllä mikään ’erittäin kriittinen’ ole mikään kanta”.

”Tuollaisessa paketissa joko ollaan mukana tai niissä sitten ei olla mukana. Eli ”erittäin kriittinen” kyllä tarkoittaa sitä, että siinä ollaan mukana ja se on hallituksen linjaus.”

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi muita ministereitä suoremmin, että ”me emme kannata sosiaalirahastoa osana ilmastopakettia”.

”Kuten ministeri Tuppurainen hyvin totesi, periaate on oikea. Ilmastonmuutoksen, sen vakavan tilanteen torjuntaan, niiden toimien laskun maksajaksi eivät voi joutua yhteiskunnan pienituloisimmat, ei meillä eikä muualla. Näin me ajattelemme. Mutta me olemme luoneet pohjoismaisen hyvinvointimallin, jonka taustalla on korkea verotus, mutta sille myös vastineeksi yhteiskunnan turvaverkko heille, jotka sitä tarvitsevat. Se on pohjoismainen hyvinvointimalli ja sitä me haluamme puolustaa, sitä me haluamme muille EU-maille perustella, sitä me voimme jopa suositella. Se on erinomainen malli, ja siihen malliin ja sen logiikkaan ei istu ajatus siitä, että me maksaisimme muiden maiden sosiaalipolitiikkaa”, Saarikko sanoi.

Tätä pidettiin viimein hyvänä puheenvuorona oppositiossa ainakin kokoomuksen ryhmässä. Myös Tuppurainen toisti viestin.

”Suomen hallitus ei halua, että Euroopan unionin välinein ryhdyttäisiin maksamaan kotitalouksille suoria tulotukia. Sosiaaliturva pysyköön kansallisessa päätösvallassa. Tämä on meidän linjamme. Odotan, että eduskunta vahvistaa sen”, Tuppurainen viittasi suuren valiokunnan käsittelyyn.

Saarikko vahvistaa oman linjansa myös Twitterissä: ehdotetussa muodossa sosiaalirahasto ei voi edetä.

Perussuomalaiset kommentoi Saarikon lausumia ja keskustelun lopputulemaa tiedotteessaan.

”Tätä voidaan pitää ’erittäin kriittisenä’ kantana, mutta kukaan ei avannut sitä, aikooko hallitus estää rahaston syntymisen tai ainakin Suomen liittymisen sellaiseen.”

