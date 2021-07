Vihreiden kansanedustaja Heli Järvinen on huolissaan hoitoalan henkilökunnan riittävyydestä Suomessa. Hän uskoo, että hoitajia joudutaan vielä houkuttelemaan ulkomailta.

”Tässä maassa nuoria ei ole riittävästi, että me saataisiin ne hoitajat täältä jostakin”, hän sanoo.

Lakiin säädetty hoitajamitoitus ei Järvisen mielestä tarkoita sitä, että vanhainkotien ja hoivalaitosten ongelmat poistuisivat. Eduskunta hyväksyi hoitajamitoituksen lakiin viime vuonna.

200 kansanedustajaa: Heli Järvinen Kolmannen kauden kansanedustaja Kerimäeltä, Savonlinnasta, Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Työskenteli tv-toimittajana Yleisradion ohjelmissa 1986–2007. Juttusarjassa 200 kansanedustajaa haastatellaan kaikki kansanedustajat vaalikauden aikana. Lue kaikki jutut täältä.

”Se voi tehdä hoitajan työtehtävistä inhimillisiä. Se voi turvata heidän ruokatuntinsa ja lepotaukonsa, mikä on ehdottoman tärkeää. Mutta se, että me saadaan parempaa hoitoa hoivalaitoksissa oleville, on paljon pidempi ja monisyisempi polku”, Järvinen sanoo.

Järvinen uskoo, että Suomessa olisi paljon ihmisiä, jotka haluaisivat itse hoitaa läheistään, mutta omaishoidon alhainen tuki ja saamisen vaikeus estää sen. Omaishoitoon satsaaminen helpottaisi hoivakotien taakkaa, hän uskoo.

Tämä on lyhennelmä jutusta, joka on julkaistu alun perin 1.3.2020 Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjassa.

