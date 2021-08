Ruokavirasto ja Tulli etsivät tehovalvonnalla myynnissä olevia tai myyntiin tulevia muovituotteita, jotka sisältävät bambukuitua.

”Muoviastiat, jotka sisältävät bambukuitua eivät täytä EU:n turvallisuusvaatimuksia eikä niiden pitkäaikaisen käytön turvallisuudesta ole tietoa. Syyskuussa käynnistyvässä EU-hankkeessa valvotaan erityisesti verkkokauppoja ja maahantuojia”, kerrotaan Ruokaviraston verkkosivuilla.

Bambujauhoa on käytetty muovin täyteaineena muun muassa take away -mukien, lasten astiastojen ja ruokailuvälineiden valmistuksessa. Ruokaviraston mukaan on havaittu, että bambukuitua sisältävistä muoviastioista siirtyy terveydelle haitallisia kemikaaleja elintarvikkeisiin.

”Kuluttajia pyydetään varotoimenpiteenä lopettamaan ostamiensa, hyväksymättömiä kasvikuituja sisältävien muovituotteiden käytön ja hävittämään tuotteet. Epäselvissä tilanteissa kuluttajat voivat olla yhteydessä ostopaikkaan.”

Ruokavirasto ylläpitää listaa, jossa on bambukuidun vuoksi takaisinvedettäviä tuotteita. Listalle on kirjattu aiemmin tänä vuonna bambun takia muun muassa Stockmannin astiasetti, Flying Tiger Copenhagen -ketjun säilytysrasioita sekä Löytötex-ketjun juomamukeja, tarjoilukulhoja, tarjottimia ja lautasia.

