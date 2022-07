Eduskunta aloitti rajavartiolain muutosten käsittelyn myrskyisissä tunnelmissa maanantaina.

Vasemmistoliitto haluaa palauttaa rajavartiolain muutoksen eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat jättivät taannoin perustuslakivaliokunnan käsittelyssä eriävän mielipiteen asiaan, mutta hallintovaliokunnassa puolueet hyväksyivät yksimielisen mietinnön.

Rajavartiolain muutos mahdollistaisi itärajan sulkemisen turvapaikanhaulta hallintovaliokunnan mietinnön mukaan niin, että turvapaikan hakeminen olisi keskitetty vain yhteen pisteeseen.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Veronika Honkasalo pitää tilannetta huolestuttavana.

”Lainsäädäntö, joka puuttuu perustavanlaatuisiin ihmisoikeuksiin ei saisi sisältää ristiriitaisia tulkintoja. Opposition tulkinnat kyseisestä laista rikkovat kansainvälistä oikeutta. Se, että tämä tehdään tietoisesti, on huolestuttavaa”, hän sanoi eduskunnan käsittelyn alussa.

Honkasalon mukaan opposition tavoitteena on jo vuosia ollut turvapaikkapolitiikan kiristäminen äärimmilleen.

”Nyt tämän tavoitteen aikaansaamiseksi on hyödynnetty järkyttävää geopoliittista tilannetta. Ei tässä ole loppujen lopuksi kyse varautumisesta hybridiuhkiin vaan siitä, että halutaan rajoittaa keskeisiä ihmisoikeuksia. Vielä ongelmallisempaa on, että oppositio on vaatinut vielä jyrkempiä tulkintoja”, hän jatkoi.

Honkasalo teki eduskunnassa virallisen esityksen lakimuutoksen lähettämisestä perustuslakivaliokuntaan. Esitystä kannattivat RKP:n Eva Biaudet, SDP:n Hussein al-Taee ja vihreiden Satu Hassi.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz arvioi esityksen taustalla olevan Euroopan unionin tuomioistuimen Liettualle antama tuomio EU:n direktiivien vastaisesta pakolaispolitiikasta. Zyskowiczin mukaan eduskunnan käsiteltävänä olevassa rajavartiolain muutoksessa ei ole kyse samasta asiasta.

”Suomen perustuslakivaliokunta ei tulkitse EU-oikeutta. Sen sanon, että oikeusministeriön ja sisäministeriön virkamiesten selvityksen perusteella tässä ei rikota EU-oikeutta. Minusta tuntuu, että tässä on viime kädessä kyse siitä, säätääkö lait eduskunnassa Suomen eduskunta vai esimerkiksi professori Martin Scheinin”, hän sanoi viitaten Scheininin kriittiseen suhtautumiseen lakimuutokseen.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sanoi olevansa samaa mieltä Zyskowiczin ja Purran kanssa. Hänen mukaansa uuteen käsittelyyn ei ole tarvetta eikä se toisi lisäarvoa. Myös eduskunnan puhemiesneuvosto katsoi juuri ennen täysistuntoa, ettei lakiesitystä tarvitse palauttaa perustuslakivaliokuntaan.

Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri kertoi ihmettelevänsä ulostuloja ”tuolta vasemmalta”.

”Me haluamme laittaa lainsäädännön kuntoon. Tässähän on nyt selkeästi kyse, että te siellä vasemmalla laidalla haluatte estää Suomen turvallisuuden.”

Vihreiden Satu Hassin mukaan olennaista on se, että hallintovaliokunta muutti mietintöään sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunta oli esittänyt näkemyksensä, mutta ennen EU-tuomioistuimen päätöstä.

Eduskunnan täysistunto päätti äänin 103-16 jatkaa asian käsittelyä.