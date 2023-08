Joanna Palmén, Tukholma: Huono sää, halpa lasku

Kesä on ollut Ruotsissa tuulinen ja sateinen. Niinpä sähkö on nyt halpaa. Heinäkuussa Tukholman alueella sähkön keskihinta oli noin 38 äyriä eli noin kolme senttiä per kilowattitunti. Elokuun keskihinta on tähän mennessä alle kahden sentin. Myös talveksi sähköä näyttäisi riittävän ja hintaennusteet ovat viime talvea alhaisempia.

Sähkön hinta riippuu Ruotsissa asuinpaikasta. Maa on jaettu neljään sähkön hinta-alueeseen, joista kallein on alue 4, Etelä-Ruotsi. Tämä johtuu siitä, että pohjoisessa sähköstä on enemmän tarjontaa kuin kysyntää ja etelässä toisin päin, eikä kantaverkon siirtokapasiteetti riitä siirtämään pohjoisessa tuotettua sähköä etelään.

Ruotsalaiset kiinnostuivat pörssisähköstä eli ”tuntihintasopimuksista”, kun sähkön hinta alkoi nousta syksyllä 2021 ja erityisesti viime talvena. Ruotsin Fortumin viestintäpäällikkö Per-Oscar Hedman kuitenkin epäilee, että kiinnostus oli pakon sanelemaa.

”Kun hinnat olivat pilvissä, se oli ainoa tapa, millä sähkölaskuunsa pystyi vaikuttamaan edes vähän”, hän sanoo.

Hedman arvioi, että noin 10–15 prosenttia ruotsalaisista kotitalouksista on normaalitilanteessa kiinnostunut säätelemään sähkönkulutustaan tuntihinnan mukaan.

Nyt kun talvi ei näytä yhtä kalliilta, kiinnostus on siirtynyt perinteisempiin kiinteähintaisiin ja määräaikaisiin sähkösopimuksiin. Noin 55 prosentilla ruotsalaisista kotitalouksista on kiinteähintainen sähkösopimus.

Määräaikaisia sähkösopimuksia tarjotaan Tukholman alueella nyt alkaen 124 äyriä eli runsaat 10 senttiä per kilowattitunti, sisältäen verot. Kalleimmalla hinta-alueella Etelä-Ruotsissa yksivuotisen sopimuksen hinnat lähtevät 157 äyristä.

Eniten kiinnostusta pörssisähköön on luonnollisesti siellä missä sähkö on kalleinta, Etelä-Ruotsissa.

Tänä kesänä porssisähköä käyttävät ovat saaneet nauttia Ruotsissakin jopa negatiivisista hinnoista. Miinukselle vähän väliä painuva sähkön hinta ei kuitenkaan ole vain juhlan aihe. ”Yhtä lyhytaikainen ilo kuin paleltuneen pissata housuihinsa”, vertasi Svenska Dagbladetin pääkirjoitus.

Sähkönhinnan vaihtelu on oire siitä, että Ruotsissa on suljettu perusvoimaa tuottavia ydinvoimareaktoreita ja rakennettu epävakaata tuulivoimaa. Kotitalouksille sähkölaskusta on tullut ennustamaton kustannus, ja yritykset empivät investointejaan samasta syystä.

Veera Honkanen, San Francisco: Kiinteähintaista, kallista sähköä

Yhdysvalloissa ei ole yhtä yhtenäistä sähkömarkkinaa eikä sähköverkkoa.

Sen sijaan sähköinfrastruktuuria voisi kuvata tilkkutäkiksi. Alueelliset siirtoverkot muodostavat kolme suurta, toisistaan erillistä kokonaisuutta idässä, lännessä ja Texasissa.

Sähkön siirtokapasiteetti kokonaisuuksien välillä on vähäinen ja rajallinen. Tämä on johtanut ongelmiin esimerkiksi Texasissa, joka ei pystynyt ostamaan ulkopuolista säätösähköä talvimyrskyn aikana helmikuussa 2021.

Suurin osa Kaliforniasta kuuluu läntiseen, 38 sääntelyalueen muodostamaan verkkokokonaisuuteen, joka yltää Tyyneltä valtamereltä Kalliovuorille. Kaliforniassa sähköverkkoa ja tukkumarkkinoita hallinnoi CAISO, Californian Independent System Operator. Se ei omista siirtoverkkoja.

Henkilöasiakkaalle sähkösopimuksen tekeminen Kaliforniassa on varsin helppoa, sillä asuinpaikka määrittää jakeluverkkoyhtiön, usein myös sähköntuottajan. Osavaltion pääkaupungissa Sacramentossa sähkön tuottaa, hankkii ja jakelee kunnallinen yhtiö SMUD. San Franciscon alueella asukkaat ovat sidoksissa pörssilistattuun PG&E:hen.

PG&E tarjoaa henkilöasiakkaille kiinteähintaisia sähkösopimuksia. Hinnat riippuvat kulutuksesta ja siitä, onko kyseessä kulutushuippu vai ei. Sähkö on pääsääntöisesti kalliimpaa kesäkaudella kuin talvikuukausina. Tarjolla on esimerkiksi sopimus, jossa kesäsähkö maksaa 51 dollarisenttiä eli noin 47 eurosenttiä kilowattitunnilta kello 17–20 ja muina aikoina 35 eurosenttiä.

Katja Incoronato, Udine: Italia maksaa edelleen tukia

Italian hallitus maksaa edelleen kotitalouksille energiatukia, joten valtaosa italialaisista ei maksa kaasusta ja sähköstä täyttä markkinahintaa.

Erityisesti sähkön hinta on ollut kesän aikana välillä rajussakin nousussa, koska äärihelteet ovat pakottaneet ihmiset ja yritykset turvautumaan ilmastointilaitteisiin.

Tällä viikolla tuettu sähkön hinta on pysytellyt noin 0,7 eurossa kilowattitunnilta. Ne esimerkiksi hyvätuloisiksi laskettavat kotitaloudet, jotka eivät tukea saa, maksavat sähköstä vielä noin 0,05–0,10 euroa kilowattitunnilta enemmän.

Sähkön hinta koettelee jopa tuettunakin edelleen italialaisten maksukykyä, sillä keskipalkat esimerkiksi Etelä-Italiassa ovat vain tuhannen euron luokkaa. Muutaman sadan euron kuukausittainen sähkölasku syö siten valtaosan käteen jäävistä tuloista.

Italia on yksi Euroopan suurimmista maakaasun käyttäjistä. Noin kolme neljästä italialaisesta kotitaloudesta käyttää kaasua myös kotona esimerkiksi ruuanlaittoon ja lämmitykseen. Kuluttajajärjestöt ovat jo varoittaneet kaasun hinnan mahdollisesta noususta ensi talvena.

Italia ostaa maakaasunsa nykyisin pääosin Afrikan maista. Asiantuntijoiden mukaan ongelmana on se, ettei eteläisen ja pohjoisen Italian välillä ole kunnollisia siirtoyhteyksiä afrikkalaiselle kaasulle.

Tällä hetkellä ei ole varmaa tietoa siitä, millä tasolla Italian kaasuvarastot ensi talven varalle ovat.

Sami Lotila, Tallinna: Valtion tinkaus

Virossa valtio on tinkinyt sähkönhinnan valmiiksi kuluttajien puolesta. Kyse on niin sanotusta yleissopimuksesta, jota kansallisen Eesti Energian on pakko tarjota asiakkailleen. Muille Viron sähkönmyyjille yleissopimuksen tarjoaminen on vapaaehtoista.

Viro on määrittänyt yleissopimukselle kiinteän kattohinnan, johon sähkönmyyjät saavat lisätä oman voittomarginaalinsa. Kattohinta on voimassa vuoteen 2026 saakka. Eesti Energia tarjoaa tällä hetkellä kuitenkin kiinteitä sähkösopimuksia, joissa kilowattitunti on halvempi kuin yleissopimuksessa.

Kolmen vuoden pakettia Eesti Energia myy 12,25 sentillä per kWh, plus 1,99 euron perusmaksu kuukaudessa.

Sähkösopimuksen solmiminen on Virossa samanlaista arpomista kuin Suomessa, sillä vaikka pörssisähkö on ollut tällä viikolla Virossa huippukallista, oli viime kuun keskihinta pörssisähkölle alle 10 senttiä.

Tämän viikon huippuhintaista sähköä on Virossa selitetty Suomen sähköntarpeella tuulivoiman ollessa vähäistä. Suomenlahden sähkökaapeleissa sähkö kulkee yleensä Suomesta Viroon, mutta nyt suunta vaihtui hetkellisesti, mikä nosti hintaa Virossakin.

Viron kohtalonkysymys energian suhteen on se, kuinka nopeasti se pystyy nostamaan puhtaan energian tuotantokapasiteettiaan. Halvasta venäläis-nergiasta luopuminen on johtanut siihen, että Viro on joutunut uudestaan kiihdyttämään palavankiven polttamista energiaksi, mikä ei ole kestävä ratkaisu ympäristönäkökulmasta.

Jyrki Palo, Madrid: Veroale jatkuu, pakka sekaisin

Espanjassa iso sähköyhtiö Endesa tarjoaa kotitalouksille nyt elokuussa vuoden mittaisia kiinteähintaisia sopimuksia, joissa sähkö maksaa jatkuvasti 13 senttiä/kWh.

Yhtiön mukaan hinnassa on ensimmäisen sopimusvuoden ajan 20 prosentin alennus. Sopimuksen saa irtisanoa koska tahansa.

Toinen tuottajayhtiö Naturgy ilmoittaa sähkönsä maksavan 14 senttiä/kWh vastaavanlaisella kiinteähintaisella sopimuksella.

Pörssisähkön keskihinta on Espanjassa pitkään ollut alle 10 senttiä/kWh, mutta tällä viikolla hinta on noussut korkeimmalle tasolleen sitten kesäkuun. Eräänä päivänä pörssisähkön hinta liikkui 14 ja 27 sentin välillä/kWh.

Energiahintojen nousu Euroopassa on tehnyt lopulta monen espanjalaisen sähkölaskun halvemmaksi.

Kovan mediakohun paineessa hallitus pudotti viime kesänä sähkön arvonlisäveron viiteen prosenttiin, sähköveron 0,5 prosenttiin ja karsi muita maksuja, joita laskussa maksettiin uusiutuvasta energiasta ja rakennetusta ylituotantokapasiteetista. Veroale on voimassa vielä koko tämän vuoden.

Sähkösopimuksista on tullut melkoinen viidakko. Päivä on jaettu kolmeen hintajaksoon, joista voi sopia itselleen eri yhdistelmiä, mutta toki voi ostaa sähköä myös tunneittain vaihtuvilla pörssihinnoilla. Netti vilisee perusteellisia vertailusivuja tarjouksineen.

Ennen vuotta 2021 noin 60 prosenttia sähkösopimuksista oli kiinteähintaisia ja loput pörssihinnoilla – nyt pakka on sekaisin.