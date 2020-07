Kansanedustaja Annika Saarikko (kesk) lähtee mukaan keskustan puheenjohtajakisaan.

Saarikko kertoi päätöksestään tiedotustilaisuudessaan Annalan huvilalla Helsingissä. Hän kertoi valinneensa paikan, koska se kohteena viestii arvoja, joita hän haluaa suomalaisen yhteiskunnan vaalivan. Huvila muun muassa toimii vapaaehtoispohjalta.

Saarikon mukaan päätös ei ollut helppo ja hän on aidosti miettinyt sitä koko kesän. Haastavinta on se, että hänen on haastettava istuva puheenjohtaja.

”En halua olla ihminen, joka jää nurkkapöytään jupisemaan”, hän sanoi.

”Olen tehnyt virheitä ja niitä tulee jatkossakin. Olen saanut olla mukana voitoissa ja tappioissa ja koen, että nyt on tullut aika antaa keskustalaisten arvioida se kasvu, jota reilut 10 vuotta politiikan työtehtävissä on minuun kerryttänyt.”

Saarikon mielestä olisi oikein hyvä, jos kisaan lähtisi vielä useampi ehdokas. Hän toivoo, että se hälventäisi huolta siitä, että kahden ehdokkaan kisasta tulisi repivä. Ainakin elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on kertonut harkitsevansa kisaa. Nyt Lintilä kertoo STT:lle, ettei lähde kisaan mukaan.

Saarikkoa on pidetty vahvimpana ennakkosuosikkina istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin haastajaksi.

Saarikko korosti, että pohjimmiltaan kyse on keskustasta ja sen tulevaisuudesta.

”On aika palauttaa keskustan itseluottamus ja innostus.”

”Olen sitoutunut vahvasti tämän hallituksen toimintaan ja tavoitteisiin. Keskusta on minulle vastuuntuntoinen isänmaan rakentaja. Meidän pitää pyrkiä vaikuttamaan aina, kun se on mahdollista”, Saarikko sanoi ja lisäsi, että haluaa tukea pääministerin onnistumista tehtävässään.

Saarikko toivoo, että valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) jatkaisi tehtävässään. Hän itse on innostunut tehtävistään hallituksen tiede- ja kulttuuriministerinä. Saarikon mukaan Vanhanen saa hänen puolestaan jatkaa valtiovarainministerinä niin pitkään kuin haluaa.

Saarikon mukaan nyt kyse on tavasta, jolla keskusta toimii ja tavoitteensa kirkastaa.

”Väitän, että meissä kaikissa keskustalaisissa on monta ulottuvuutta”, Saarikko sanoi ja lisäsi, että lokeroiminen pitää lopettaa.

”Puolueena emme saa koskaan olla rannattomia soutajia.”

Saarikko sanoi olevansa varovainen lupaamaan prosenttilukuja kannatuksen nostamisesta.

”Pikemminkin nyt etsitään lenkkitossuja pidemmälle taipaleelle.”

Saarikko korosti, että hänen miehensä tuki on tärkeää. Lapsiperhearki on muuttanut Saarikkoa ja asettanut mittasuhteita. Hän haluaa antaa omakohtaisen esimerkin siitä, että pienten lasten äiditkin voivat lähteä vaativiin tehtäviin. Saarikon mukaan toimintakulttuuri ei muutu itsestään, vaan sitä pitää muuttaa.

”Poliittisia tavoitteita on itse elettävä todeksi.”

Saarikon mukaan politiikan sivusta seuraaminen on tehnyt hänelle hyvää perhevapailla. Hänen mukaansa muutos parempaan ei näytä kaikkien silmissä enää todennäköiseltä, mistä seuraa kahden kerroksen väkeä ja pahimmillaan ääritekoja.

”Tämä on sittenkin minusta kaikkein suurin ongelma ja siksi myös tärkein tavoitteeni, ehyt ja yhteinen Suomi laidasta laitaan. Haluan, että keskusta on puolue, joka ymmärtää erilaisia todellisuuksia.”

Kulmuni vaati tällä viikolla keskustelua EU:n tulevaisuudesta puoluekokouksessa. Linjakeskustelu EU:sta sopii Saarikolle erittäin hyvin.

Saarikko korostaa olevansa sitoutunut viime viikon sopuun elvytyspaketista, mutta erottaa kaksi asiaa, rahoituskehyksen ja elvytysrahaston. Kehyksen osalta tulos on Saarikon mukaan vähintään kohtuullinen. Rahaston osalta hän kiinnittää huomiota siihen, miten ja millä tavoin rahat käytetään. Hän korosti, että Suomi ei ole sitoutunut siihen, että rahastosta tulisi mitenkään pysyvä käytäntö.

Saarikko kertoi saaneensa runsaasti yhteydenottoja kentältä. Merkittävä osa keskustan aktiivitoimijoista pitää hänen mukaansa tärkeänä, että kun vastuuseen on lähdetty, sitä myös kannetaan. Hänen mukaansa on kuitenkin välttämätöntä pitää kiinni keskustan aikanaan asettamista kynnyskysymyksistä.

Saarikon mukaan Suomen tilanne on yhä epävakaa koronan takia ja se oli yksi tekijä, miksi hän päätti lähteä mukaan puheenjohtajakisaan.

Saarikon tavoitteena on kiertää Suomea niin paljon kuin se vain on mahdollista samaan aikaan, kun hallitus valmistelee syksyn budjettiriihtä. Saarikko ei tule keräämään julkista nimilistaa. Hän on kuitenkin iloinen, jos joku haluaa julkisesti ilmoittautua hänen taakseen. Sitä vastoin Kulmuni on julkaissut tukilistan.

Saarikon mukaan häntä on vaivannut se, että keskusta on tehnyt itselleen ongelman siitä, että keskusta oli viime kaudella pääministeripuolueena hyvin toisenlaisessa hallitusyhteistyössä kuin nyt. Moni keskustan omissa joukoissakin kokee Saarikon mukaan, että näin toimiminen olisi linjattomuutta. Saarikko kiistaa tämän ja puhuu sillanrakentamisesta.

”Tämä asia on minusta hyvä käydä puolueessa läpi”, Saarikko sanoi ja lisäsi, ettei keskustan omanarvontunto voi nojata siihen, kenen kanssa kulloinkin tehdään yhteistyötä.

Keskusta valitsee puheenjohtajan puoluekokouksessa, joka järjestetään Oulussa 4.–6. syyskuuta.

Saarikko on toiminut kansanedustajana vuodesta 2011. Viime hallituskaudella hän toimi perhe- ja peruspalveluministerinä Juha Sipilän (kesk) hallituksessa.

Helsingin Sanomien haastattelemat keskustavaikuttajat ovat toivoneet Kulmunille haastajaa. Heinäkuun alussa julkaistussa Ylen kyselyssä kaksi kolmasosaa keskustavaikuttajista halusi Kulmunille vastaehdokkaan ja suurimman suosion sai tuolloin Saarikko. Kulmunia tuki ensisijaisesti vain reilu kolmannes.

Keskustan nykyinen puheenjohtaja Kulmuni erosi kesäkuussa valtiovarainministerin tehtävästä koulutushankintakohun vuoksi, joten hän ei tällä hetkellä ole valtioneuvoston jäsen.

