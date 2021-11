Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskusta johtava lastentautiopin ja kokeellisen immunologian professori Mika Rämet rauhoittelee omikron-koronavariantin kuumentamia mieliä tänään maanantaina blogissaan kirjoituksella Kyllä tästä selvitään.

Pandemia on mahdollista taltuttaa, mutta se vaatii toimenpiteitä.

”Kun mietitään toimenpiteitä, on ensin päätettävä mitä tavoitellaan. Halutaanko ensisijaisesti hillitä epidemiaa eli vähentää tapausten määrää, vai onko keskeisintä estää vakavaa sairastumista ja kuolemia? Riippuen tavoitteesta, tärkeimmät toimenpiteet ovat erilaisia”, Rämet kirjoittaa.

Jos halutaan vähentää tapausten määrää, on lasten, nuorten sekä nuorten aikuisten kontaktien rajoittaminen oleellisinta. Tavoite epidemian hillitsemisestä puoltaa 5−11-vuotiaiden rokottamista.

”Ovathan tapausmäärät tällä hetkellä erityisen korkeita alle 10-vuotiailla”, Rämet muistuttaa.

Epidemian rajoittamisen kannalta on perusteltua laajentaa koronarokotteiden kolmas annos myös alle 60-vuotiaille, koska siten saadaan rokotettujen tyypillisesti lieväoireisten läpäisyinfektioiden määrää vähennettyä.

Rämet perustelee tätä viittaamalla The New England Journal of Medicine 15. syyskuuta julkaisemaan tutkimukseen Protection of BNT162b2 Vaccine Booster against Covid-19 in Israel.

”Vaikka israelilaisessa tutkimuksessa yli kymmenkertainen väheneminen oireisissa infektioissa ei ole sikäläisen kolmen viikon antovälin vuoksi suoraan yleistettävissä Suomen tilanteeseen, voi kolmannen rokoteannoksen hyötyä läpäisyinfektioiden estämisessä kuitenkin pitää kiistattomana.”

Tavoitteet eivät ole ristiriidassa

Vaikeiden koronatapausten estämisessä on Rämetin mukaan erityisen tärkeää vähentää yli 50-vuotiaiden rokottamattomien altistumisia.

”Tällöin koronapassin käyttö tulee kohdistaa yökerhojen ja anniskeluravintoloiden lisäksi laajemmin ruokaravintoloihin sekä urheilu- ja kulttuuritapahtumiin.”

Rämetin mielestä on kuitenkin vielä tärkeämpää lisätä tässä ryhmässä ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrää, koska rokottamattomien riski sairastua vakavaan tautiin on heillä huomattavan suuri.

Kuolleisuuden kannalta on erityisen tärkeää estää koronaviruksen pääsy hoivapaikkoihin, jolloin iäkkäitä hoitavilla ei saa tartuntatautilain mukaisesti olla puutteellista rokotussuojaa. Yhtä tärkeää on, että myös vierailijoilla on dokumentoidusti vastaava rokotussuoja.

”Itse en näe näiden eri tavoitteiden olevan ristiriidassa keskenään. Nyt on aika kaivaa esiin kaikki nuolet viinistä ja tehdä koronaviruksen olo niin tukalaksi kuin mahdollista”, Rämet kirjoittaa.

