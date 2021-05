Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsen Elina Valtonen antaa ymmärtää, että kokoomuksen ryhmäkanta elvytyspakettiin voi vielä muuttua riippuen eduskunnan tapahtumista. Valtonen arvioi asiaa Jari Sarasvuon YouTube-ohjelmassa.

Valtonen sanoo, että vielä viikko sitten kokoomuksen eduskuntaryhmän enemmistöä ei kenties olisi saatu jaa-ryhmäpäätöksen taakse.

”Nyt katsotaan, miten tämä kehittyy eduskunnassa.”

Kokoomus päätti viime viikolla äänestää ryhmänä tyhjää elpymispaketista, sillä kokoomus ei tue paketin sisältöä muttei myöskään halua sitä kaataa. Perustuslakivaliokunta on linjannut, että elvytyspaketin läpimenoon tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö eduskunnassa. Siihen kuitenkin riittäisivät hallituspuolueiden jaa-äänet, jos kokoomus äänestäisi tyhjää.

Valtonen tuo esille sen, että eduskunnan täysistunnossa äänestetään viime kädessä valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä elvytyspakettia koskien.

Valtosen mukaan kokoomuksella on mietintöön useita kirjausehdotuksia. Kokoomus ajaa sinne esimerkiksi tavoitteita no bailout -periaatteeseen palaamisesta pitkällä aikavälillä ja velkajärjestelymekanismin luomisesta.

”Me toivotaan, että hallituspuolueet vihdoin ja viimein ymmärtävät, että tällaisia pitkän aikavälin tavoitteita kannattaa ottaa mukaan, kun he eivät niitä niissä neuvotteluissa ottaneet näitä puheeksi. Jos nyt otettaisiin ne sinne mietintöön, niin sitten saattaisi saada kokoomukseltakin tukea”, Valtonen sanoo.

Hän kertoi viime viikolla Uuden Suomen haastattelussa, että kokoomuslaisia voi siirtyä vielä jaa-leiriin. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kommentoi myös tilannetta eilen maanantaina Uuden Suomen haastattelussa, eikä hänkään sulje pois kokoomuksen linjauksen muuttamista.

Valtonen sanoo ymmärtävänsä kokoomuksen tyhjän äänestämisen herättämän kovan kritiikin ja ihmisten kokemuksen siitä, että kyse on vastuunpakoilusta. Valtonen kuitenkin kokee, että tyhjä oli kokoomukselta suuri kannanotto.

Valtosen mielestä jaan äänestäminen olisi hyväksyntä holtittomalle velanotolle, ei-ääni taas kaataisi paketin.

Valtosen mukaan olennaista on nyt siis, mitä valtiovarainvaliokunnassa tapahtuu. Hän kertoo ymmärtäneensä, että myös hallituspuolueissa ”lipeämiset” jaa-linjasta ovat mahdollisia.

Elina Valtonen: Kyse lopulta Suomen EU-jäsenyydestä

Jos Suomi äänestäisi elvytyspakettia vastaan ja paketti kaatuisi, mutta muut EU-maat ovat sen kannalla, ”totta kai syntyisi kaaos”, koska elvytyspakettiin liittyy myös EU:n seitsemän vuoden budjetti, toteaa Valtonen.

Valtonen arvioi, että tällaisessa tapauksessa EU:ssa vain neuvoteltaisiin uusi rahoituskehys ja elpymisväline, jos kaikki muut sellaiset haluavat.

”Ei Suomi tule tätä suuressa kuvassa kaatamaan”, Valtonen sanoo, vaan kyseessä olisi vain ”kompastus” paketin tiellä.

”Jos Euroopan unioni on nyt sitten menossa johonkin suuntaan, sitten se pragmaattinen kysymys varmaankin on, halutaanko me olla Euroopan unionissa”, Valtonen sanoo.

”Meidän paikka on Euroopan unionissa. On selvää, että Euroopan uniossa on erityisesti rahaliiton osalta merkittäviä valuvikoja. Aion käyttää paukkuni siihen, että yritän kaikin keinoin keksiä ratkaisuja, miten pääsemme vaikkapa viiden-seitsemän vuoden tähtäimellä parempaan ratkaisuun, kuin missä me nyt olemme”, hän sanoo.

Valtosen mielestä kansalliset poliitikot usein ottavat itselleen kunnian EU:sta tulevista hyvistä asioista, kun taas huonoista asioista syytetään EU:ta.

”Euroopan unioni on auttanut Suomea viimeisten 20–30 vuoden aikana siinä, että joudumme avaamaan markkinoitamme kilpailulle, mihin Suomessa ei ole ollut riittävää painetta. Muuten meillä olisi arjen ostovoima vielä heikompi, koska meillä olisi vielä vähemmän kilpailua”, Valtonen sanoo.