”On varmistettava, ettei riippuvuus Venäjän fossiilienergiasta muutu riippuvuudeksi kiinalaisista raaka-aineista”, linjaa kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen Puheenvuoro-blogissaan.

”Viime vuosina olemme nähneet kuinka Kiina ottaa Xi Jinpingin johdolla vakaasti askeleita kohti totalitarismia. Xin johdolla kommunistipuolueen sisällä on siirrytty kohti yhden miehen valtaa. Se näkyy Xi Jinpingin aatteen korostamisena yhä vahvemmin yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Politbyro ja muut päättävät elimet on nyt täytetty Xin tukijoilla, ja maltillisemmat äänet siirretty syrjään. Pragmaattisuudesta on siirrytty ideologisuuteen. Voi arvioida, ettei Kiinan aggressiivinen ulkopolitiikka ja ihmisoikeusrikkomukset ole Xin johdolla vähentymässä, päinvastoin. Uhka Taiwania kohtaan kasvaa”, Virkkunen kirjoittaa.

Virkkunen kiistää näkemyksen, ettei Euroopan Kiina-riippuvuus olisi riski, koska myös Kiina on riippuvainen Euroopasta. Vaikka Kiina on tuonnin varassa sekä ruuan, energian että teknologian osalta, ei kyse ole Virkkusen mukaan Eurooppa-riippuvuudesta.

”Ruuan ja energian se hankkii kuitenkin muualta kuin läntisistä demokratioista, ja teknologian osalta rakentaa omaa kyvykkyyttään vahvasti. Kiina varautuu myös sotilaallisesti. Viimeisen 20 vuoden aikana se on kasvattanut EU-komission vertailujen mukaan sotilasmenojaan lähes 600 prosenttia”, Virkkunen kirjoittaa.