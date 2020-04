Suomessa on 3 681 varmistettua koronavirustartuntaa. Kasvua perjantailta on 192 tapausta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa on 3 681 varmistettua koronavirustartuntaa. Kasvua perjantailta on 192 tapausta. Tapauksista 2 370 on todettu Uudellamaalla ja näistä yli puolet Helsingissä.

THL:n mukaan tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 90, mutta tämä kokonaisluku ei tällä hetkellä kata kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia.

”Kokonaisluku ei tällä hetkellä kata kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia. Tiedot tautiin liittyvien kuolemien määrästä kerätään sairaanhoitopiireissä, ja ne kuvastavat lähinnä erikoissairaanhoidossa kuolleiden määrää”, THL kertoo Twitterissä.

THL:n julkaisemat luvut perustuvat siihen, miten eri sairaanhoitopiirit tietoa omalta alueeltaan keräävät ja ilmoittavat THL:lle. Menehtyneiden osalta on käynyt ilmi, että HUSin ilmoittamat luvut eivät ole sisältäneet hoivakotien lukuja.

THL kertoo, että 70 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 69 prosenttia on miehiä ja 31 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. Alle 60-vuotiaita kuolleita on neljä, 60-69-vuotiaita on neljä, 70-79-vuotiaita on 20, 80-89-vuotiaita on 30, yli 90-vuotiaita on 12.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 1700. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.