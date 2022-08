Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi on parhaillaan historiallisella vierailulla Taiwanissa. Kyseessä on ensimmäinen puhemiehen vierailu saarelle sitten vuoden 1997. Puhemies Pelosin saapuessa Taiwaniin oli epäselvää, aikooko hän tavata Taiwanin demokraattisilla vaaleilla valitun presidentti Tsai Ing-wenin .

Puhemies Pelosi ei ainoastaan tavannut presidentti Tsaita, vaan piti hänen kanssaan kahdenvälisen tapaamisen sekä yhteisen lehdistötilaisuuden keskiviikkona. Lehdistötilaisuudessa pitämässään puheessa puhemies Pelosi kertoi Yhdysvaltojen olevan sitoutunut Taiwanin tukemiseen.

”Yhdysvaltojen solidaarisuus Taiwania kohtaan on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Se on viesti, jonka tuomme tänne tänään. Yhdysvaltojen päättäväisyys säilyttää demokratia Taiwanissa ja muualla maailmassa on edelleen rautaista", Pelosi kertoi.

Presidentti Tsai kertoi Taiwanin olevan sitoutunut vahvan puolustuksen kehittämiseen.

”Jos Taiwan kohtaa tarkoituksellisesti korostetut sotilaalliset uhat, se ei peräänny. Tuemme lujasti kansakuntamme suvereniteettia ja jatkamme demokratian puolustuslinjaa", presidentti Tsai linjasi.

Aasian osakemarkkinat kääntyivät nousuun ennen puolta päivää Taiwanin aikaa tiistain kauppapäivän laskun jälkeen. Myös Kiinan osakemarkkinat ovat olleet rauhallisia keskiviikon kauppapäivän ajan, samoin valuuttamarkkinat.

Tästä on kyse Kiinalle Taiwan on vain maakunta Kiina vastustaa Taiwanin itsenäisyyspyrkimyksiä. Kiinan näkökulmasta Taiwan on yksi sen maakunnista, vaikka saarella on oma demokraattisesti valittu itsehallintonsa. Taiwanin kysymys onkin tärkeä Kiinalle sekä sisäpoliittisesti, että turvallisuuspoliittisesti. Taiwan on myös maailman ylivoimaisesti suurin puolijohteiden tuottaja, minkä lisäksi saari sijaitsee Aasiaan menevän merirahtiliikenteen keskeisessä solmukohdassa. Maailmassa on 14 maata, jotka tunnustavat Taiwanin omaksi maakseen. Suomella on Taiwanissa asiainhoitotoimisto, joka ei virallisesti ole diplomaattinen toimisto. Toimistosta vastaa Finland Abroad -verkkosivun mukaan Business Finland.

Kiinan reaktiot

Suurista puheista ja merkittävästä uhkailusta huolimatta Kiinan kansan vapautusarmeija ei toistaiseksi ole hyökännyt Taiwania tai Pelosia kuljettavaa konetta kohden.

Kiinan kommunistisen puolueen alaisuudessa toimiva vapautusarmeija kuitenkin aloittaa torstaina sunnuntaihin asti kestävät merkittävät kovapanosammuntaharjoitukset Taiwanin ympärillä.

Taiwanin puolustusministeriön mukaan jo 21 kiinalaiskonetta on loukannut Taiwanin ilmatilaa. Taiwanin puolustusministeriö tiedotti seuraavansa tilannetta tarkasti.

Kiinan ulkoministeriö julkaisi lausunnon myöhään tiistaina illalla puhemies Pelosin koneen laskeuduttua. Tiedotteessa todettiin, että Kiina vastustaa ja tuomitsee jyrkästi Pelosin vierailun. Siinä todettiin myös, että koska Pelosi on Yhdysvaltain edustajainhuoneen johtaja, hänen vierailunsa Taiwaniin on suuri poliittinen provokaatio. Vierailu myös rikkoo vakavasti yhden Kiinan periaatetta.

FAKTAT Pelosin Aasian-vierailu Vierailu on osa puhemies Pelosin johtaman delegaation matkaa Aasiaan, jonka tarkoituksena on keskinäinen turvallisuus, taloudellinen kumppanuus ja demokraattinen hallinto Indopasifisella alueella. Delegaatio vierailee myös Singaporessa, Malesiassa, Etelä-Koreassa ja Japanissa. Puhemies Pelosi tapaa Japanin presidentti Fumio Kishidan perjantaina. Sekä Japani, että Etelä-Korea ovat sanoneet Kiinan olevan alueen keskeisin turvallisuusuhka. Maat osallistuivat ensimmäistä kertaa Naton kokoukseen kesäkuussa.

Kiina on myös määrännyt keskiviikkona tuontikieltoja Taiwanissa tuotetuille tuotteille. Tuontikieltolistalle joutui ainakin kalaa ja hedelmiä. Tuontikiellon viralliseksi syyksi ilmoitettiin elintarvikkeissa käytetyt torjunta-aineet.

Tuontikieltoa ei kuitenkaan ole määrätty puolijohteille, joiden ylivoimaisesti suurin tuottaja maailmassa Taiwan on. Myös Kiinan valtava teknologiatuotantosektori on erittäin riippuvainen Taiwanissa tuotetuista puolijohteista.

Kiinan erityishallintoalueen Hongkongin hallinto ja korkeimmat hallintovirkamiehet julkaisivat hieman puolen yön jälkeen Taiwanin aikaa lukuisia lausuntoja, joissa niin hallinto kuin yksittäiset virkamiehet tuomitsivat Pelosin vierailun.

Hongkongissa aloitti uusi hallinto heinäkuun alussa. Hallintoon valittiin muutetun vaalilain jälkeen vain ”isänmaan ystäviä”.

