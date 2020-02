Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) linjaa Iltalehden haastattelussa, että tässä vaiheessa on liian aikaista ottaa kantaa siihen, keitä Kreikan pakolaisleireiltä mahdollisesti Suomeen haettavat lapset ovat.

Ohisalon mukaan Kreikka esitti Suomelle avunpyynnön jo viime syksynä Suomen ollessa EU:n puheenjohtajamaa.

”Tässä kohtaa ei kannata spekuloida sitä, keitä lapset ovat. Kyse on nyt siitä, että Kreikka on esittänyt Suomelle pyynnön jo viime syksynä Suomen ollessa EU:n puheenjohtajamaa. Hallitus on silloin tätä asiaa käsitellyt ja pyytänyt sisäministeriötä asiaa valmistelemaan. Sisäministeriön toimialaan kuuluu se, että käymme läpi tällaiset pyynnöt ja miten niihin voi vastata. Se työ on tehty ja nyt asia on keskusteltava yhdessä hallituksen kanssa. Tässä vaiheessa ei ole minun tehtävä ottaa kantaa siihen, että keitä lapset ovat. Tietysti siellä on yli 5 000 alaikäistä ja osa yksinään tulleita, osa orpoja, osa sodassa vanhempansa menettäneitä. Tämä keskustelu käydään myöhemmin”, Ohisalo sanoo.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja kansanedustaja Riikka Purra ovat arvostelleet Ohisalon aikeita. Purran mukaan Kreikassa olevat perheettömät alaikäiset turvapaikanhakijat ovat ”ankkurihenkilöitä”. Halla-aho puolestaan katsoo, että ei ole pikkulapsista vaan ”yleensä 17-vuotiaista mieshenkilöistä”.

Ohisalo vastaa muistuttamalla kansainvälisistä sopimuksista.

”Meillä on tietysti ihan kansainväliset sopimukset, jotka kertovat, kuka on lapsi. Suomi tekee itse päätökset siitä, keitä otetaan vastaan, jos otetaan vastaan. Keskustelu on vielä kesken.”

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 1. artiklan mukaisesti lapsella tarkoitetaan jokaista alle 18-vuotiasta henkilöä.

