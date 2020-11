Eduskunta hyväksyi perjantaina kannan koskien kansalaisaloitetta tyttöjen sukuelinten silpomisen kriminalisoimisesta erillisasiana. Asiasta tiedottavat kokoomuksen kansanedustajat Pihla Keto-Huovinen, Sari Sarkomaa ja Sofia Vikman, jotka iloitsevat päätöksestä.

Eduskunnan tiedotteen mukaan eduskunta edellyttää rikoslakiin selkeämpiä säädöksiä tyttöjen sukuelinten silpomisesta. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on rangaistavaa Suomessa jo nykyisin, mutta lakivaliokunnan hyväksytyn mietinnön mukaan teon rangaistavuutta on tarpeen selkeyttää.

Hyväksytyn päätösesityksen mukaan hallituksen on mahdollisimman ripeästi ryhdyttävä toimenpiteisiin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi nykyistä selkeämmin ja annettava tarvittavat lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäviksi kuluvan vaalikauden aikana.

”Tämä on suuri päivä ihmisoikeuksille ja tyttöjen ja naisten itsemääräämisoikeudelle. Eduskunnan hyväksymä kanta tarkoittaa sitä, että hallituksen on nyt pakko toimia asiassa. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on järkyttävä väkivallan muoto, joka on kitkettävä Suomesta. Kokoomus iloitsee siitä, että vaatimuksemme lainsäädännön selkeyttämisestä etenee. Yhdenkään tytön ei tule joutua elämään Suomessa silpomisuhan alla”, kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen sanoo tiedotteessa.

Päätösesityksen mukaan selkeyttävät säännökset tulee ”sisällyttää rikoslakiin eikä säätää asiasta kansalaisaloitteessa tarkoitettua erillislakia, koska rangaistussäännökset vakavimmista teoista eli vankeusuhkaiset rangaistussäännökset sijoitetaan Suomessa rikoslakiin”. Silpomisasia tuli eduskunnan käsittelyyn kansalaisaloitteen KAA 1/2019 pohjalta.

Kokoomusedustajat sanovat edellyttävänsä, että hallitus ryhtyy valmistelemaan tarvittavat silpomisen vastaiset lainmuutokset viipymättä.

