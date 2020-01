Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo kantavansa kasvavaa huolta siitä, miten me Suomessa kohtelemme toisiamme. Hän sanoo, että tapa keskustella on nopeasti muuttunut. Presidentti otti uudenvuodenpuheessaan kantaa niin terrorismilainsäädäntöön kuin sananvapauteenkin,

”Loppuvuodesta hätkähdin, kun kuulin haastateltavan Lontoon kadulta kuvaavan Brexit-erimielisiä: ”olemme oppineet vihaamaan toisiamme”. Kun asia, vaikka kuinka merkittävä, nostaa vihaa toisin ajattelevaa kohtaan, ollaan menossa kohti huonoa. Vihan kulttuuri ei kauas kanna. Se kaataa”, Niinistö kommentoi uudenvuoden puheessaan.

Niinistö varoittaa, että kun halua aitoon keskusteluun ei enää ole, lisääntyy tahallinen väärinymmärtäminen.

”Kun tiedolla on merkitystä vain sen palvellessa omaa agendaa, syntyy tilaa puolitotuuksille, valheillekin. Tämä kehitys meidän on katkaistava. Kyse ei ole yksinomaan siitä, millainen ilmapiiri olisi keskustelun osapuolille miellyttävämpi. Panoksena on myös Suomen menestyksen tärkein tekijä. Toistemme ymmärtämys”, presidentti korostaa.

Hän otti puheessaan kantaa myös terrorismia koskevaan lainsäädäntöön. Niinistö väläytti joulukuussa terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisointia Suomessa.

”Yhteiskunnan on taattava turva ja rauha elämiseen. Suomi on hyvin salliva ja avoin yhteiskunta, siinäkin mallimaa. Mutta maailmassa on myös pahuutta, eikä pelkkä hyväntahtoisuus sitä karkota. Hyvää on pakko suojata, tiukasti, jos siitä halutaan pitää kiinni. Tästä on kyse myös puheissani terrorismia koskevasta lainsäädännöstä”, presidentti perustelee nyt.

Sauli Niinistö puolusti puheessaan myös lakia, jonka mukaan kiihottaminen kansanryhmää vastaan on rangaistavaa. Syksyllä perussuomalaiset ilmoitti haluavansa tarkentaa lakipykälää kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

”Maalittaminen ja vihapuhe ovat uudempaa ilmaisua yleisessä keskustelussa. Lainsäätäjämme on kuitenkin ollut kaukaa viisas. Esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää vastaan sekä yksilön kunniaa, rauhaa tai yksityisyyttä loukkaavat teot ovat jo vanhastaan olleet rangaistavia. Muita ihmisiä kohtaan rikoksen tekevä joutuu siitä vastuuseen. Siinä ei ole mitään yhteyttä sananvapauteen saati sen rajoittamiseen”, presidentti sanoi.

Niinistö puuttui myös Suomen sisäpoliittiseen tilanteeseen huomauttamalla, että yksikään tällä vuosituhannella nimitetty hallitus ei ole istunut täyttä kautta.

”Vuodesta 2003 lukien nyt aloittanut hallitus on yhdeksäs ja pääministeri kahdeksas. Aiemmin totuttu täyden vaalikauden rytmi on pudonnut keskimäärin alle kahden ja puolen vuoden. Äkkiseltään luvut voisi tulkita haurastuvan parlamentarismin tai levottoman poliittisen tilanteen aiheuttamiksi. Näin ei kuitenkaan ole. Yksikään hallitus ei ole kaatunut välikysymykseen eikä kertaakaan ole päädytty poliittiseen pattitilanteeseen. Oikeastaan päinvastoin. Kesken kauden eronnutta hallitusta on pikaiseen seurannut uusi hallitus lähes identtisellä ohjelmalla ja kokoonpanolla. Lukuun ottamatta vaihtunutta pääministeriä”, hän kommentoi.

Niinistön mukaan pääministeriltä vaaditaan työssään paljon ja hänen henkilönsä on jatkuvan tarkkailun alla.

”Hallituksen keulakuvana hän jää näkyvimmin vastaamaan yleisölle ja omilleen ratkaisuista, jotka eivät aina kaikkia miellytä. Jos samalla suosio tai kannatus heikkenee, paineet kasvavat. Yksittäinen virhe tai epäonnistuminen voi ne laukaista.”

Presidentti haluaa korostaa sitä, että hallitus toimii kollegiona.

”Siitä, mitä yhdessä päätetään, yhdessä vastataan. Tämä kiistaton yhteisvastuu on jäänyt vähemmälle huomiolle, mutta sen muistaminen voi sekä keventää pääministerin taakkaa että rohkaista häntä toimissaan. Politiikassakin tarvitaan työrauhaa. Poliittista draamaa syntyy hetkessä, politiikan tulokset ottavat aikansa.”

