Päät ovat lähellä kolkata yhteen tällä hetkellä valtakunnansovittelijan toimistolla, sen verran monta työriitaa on tällä hetkellä sovittelussa. Teollisuuden ensimmäiset lakot uhkaavat helmikuun alussa.

Hyvä kysymys on, onko tammikuun loppuun mennessä löydettävissä ainekset, joiden pohjalta esimerkiksi Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajien työriidassa valtakunnansovittelija Anu Sajavaara voi jättää sellaisen sovintoehdotuksen, jonka osapuolten hallinnot voivat hyväksyä.

Vauhdikkaan inflaation ja ainakin hiipuvan talouskasvun yhdistelmä on tehnyt palkoista sopimisesta tällä kierroksella poikkeuksellisen vaikeaa. Samalla kunta- ja hyvinvointialueiden viime vuoden ratkaisut ovat kehystäneet kierrosta.

Työmarkkinoilla välit kirpakat moneen suuntaan

Kunta-alan erillissopimuksessa sovittiin palkkaohjelmasta. Palkkaohjelma nakuttaa viiden vuoden ajan kunta-alan ja hyvinvointialueiden työntekijöille yleistä linjaa korkeampia palkankorotuksia. Samalla kuntien ja hyvinvointialueiden palkankorotukset on linkitetty teollisuuden ja kuljetusalojen palkkaratkaisuihin.

Yksityisalojen työnantajaleiristä kunta-alan ratkaisua on viime kesän jälkeen kritisoitu moneen otteeseen. Työmarkkinoilla välit näyttävät olevan kirpakat moneen suuntaan.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen kirjoitti tiistaina blogisaan muun muassa, että EK:n käynnisti viime syksynä ylimielisen parjauskampanjan. Jalosen myös totesi, että Suomen nykyinen työmarkkinamalli kaipaa perusteellista arviointia.

Edellisellä työmarkkinakierroksella useilla aloilla, muun muassa teknologiateollisuudessa ja kemianteollisuudessa tehtiin 1+1-vuotisia sopimuksia. Neuvottelut optiovuosista ovat karahdelleet kiville, ja nyt monilla aloilla neuvotellaan uusista sopimuksista ja työriitoja sovitellaan.

Jalosen mukaan ”EK:n liittojen valitseman 1+1-mallin heikkoudet toteutuvat nyt pahimmalla mahdollisella tavalla”.

”Jos Eteläranta olisi tehnyt saman pituiset sopimusratkaisut kuin metsäteollisuuden vientiyritykset tai kunta- ja hyvinvointiala, lakot ja kustannuskriisi eivät tällä hetkellä uhkaisi Suomen taloutta”, Jalonen kirjoittaa.

Kipunointia menneistä tapahtumista riittää

Kunta-alan ratkaisussa on sovittu, että kahden seuraavan vuoden ajalta kunta-alan ja hyvinvointialueiden korotukset ovat palkkaohjelman lisäksi vähintään 1,9 prosenttia, jos yleinen linja jäisi sen alle. Koska malli on rakennettu näin, aivan olennaista on, miten yleinen palkankorotuslinja työmarkkinoilla määritellään.

Nämä yleisen linjan määrittelevät sopimukset ovat teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden työntekijäsopimukset sekä Autoliikenteen työnantajaliiton ja AKT:n sopimus.

On hyvä huomata, että jo viime kesän alussa kunta-alan erillisratkaisun syntyessä oli tiedossa, että AKT:n sopimus on päättymässä nyt tammikuun lopussa. Samalla oli tiedossa, että teollisuuden sopimukset ovat 1+1 -vuotisia, eli oli tiedossa, että sopimukset voivat jäädä yksivuotisiksi, jos sopua toisen vuoden korotuksista ei löydy.

Samalla, kun kipunointia menneistä tapahtumista riittää, niin uudet taistot ovat jo nurkan takana. Kunta-alan ja hyvinvointialueiden ratkaisuun tämän vuoden palkankorotusten osalta huomioidaan ensisijaisesti vienti- ja kuljetusaloilla 1.2. mennessä tiedossa olevat ratkaisut. On mahdollista, että nämä ratkaisut puuttuvat vielä ensi viikolla.

Jalonen totesi eilen blogissa, että KT ja pääsopijajärjestöt tarkastelevat perälautakytköstä ja sen vaikutuksia palkkoihin helmikuun aikana.

Oman piirteensä kunta-alan palkkapohdintoihin voi tuoda se, että aiemmilla työmarkkinakierroksilta on tullut erilaisia kolhuja kunta- ja hyvinvointialojen neuvotteluosapuolten väleihin. Muun muassa hoitajaliittojen viime syksyyn asti jatkuneen sopimusväännön kolhujen oikeneminen voi ottaa aikansa.

Kunta-alan erillissopimuksessa on sovittu, että jos sopijaosapuolet eivät pääse yksimielisyyteen kustannusvaikutusten määrästä helmikuun loppuun mennessä, asetetaan riitaa ratkaisemaan välityslautakunta.

Työmarkkinasökössä isot panokset

Teollisuuden ja kuljetusalan työmarkkinasökössä on todella isot panokset. Jos teollisuuden ja kuljetusalan ratkaisu olisi yhden vuoden sopimus kolmen prosentin korotuksilla, lisähintalappu kuntien ja hyvinvointialueiden työvoimakustannuksiin olisi reilut 200 miljoonaa euroa.

Jokainen prosenttiyksikkö tästä ylöspäin maksaa julkiselle taloudelle reilut 200 miljoonaa euroa lisää. Jos lopputulos olisi kaksivuotinen sopimus Saksan teollisuuden korotuksilla, vaikutus julkiselle taloudelle voisi olla miljardiluokassa.

Jos lautakunta kunta-alan ja hyvinvointialueiden tämän vuoden korotuksista lopulta jouduttaisiin lopulta asettamaan, tulee sen antaa ratkaisu 15. huhtikuuta mennessä.

Jos perinteiset askelmerkit toteutuvat juuri samoihin aikoihin, huhtikuun puolivälissä, voi olla ratkaisunpaikka sen suhteen, miltä pohjalta eduskuntavaalien jälkeen uudesta hallituksesta lähdetään neuvottelemaan.

Työmarkkinakeitos lämpenee nyt siihen tahtiin, että sen kiehuminen voi tuntua myös eduskuntavaalikamppailussa.