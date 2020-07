Helsingin Sanomien haastattelemat keskustavaikuttajat toivovat, että syyskuun puoluekokoukseen saadaan useampi puheenjohtajaehdokas. Toistaiseksi istuvalle puheenjohtajalle Katri Kulmunille ei ole ilmaantunut vastaehdokkaita.

Puoluevaikuttajat arvostelevat Kulmunia etenkin epäonnistumisesta puolueen linjan selkeyttämisessä. Moni kertoo myös pitävänsä Kulmunin varautunutta luonnetta epäsopivana puoluejohtajan tehtävään.

Toisaalta Kulmunia kiitellään parantuneista esiintymistaidoista, aluepolitiikan ja muille keskustalle tärkeiden asioiden korostamisesta sekä ajan omistamisesta puolueelle myös ministeriaikana.

Katri Kulmuni itse uskoo voivansa kääntää keskustan kannatuksen nousuun.

”Minun työni puoluejohtajana on kesken. Me olemme nyt neljät kuntavaalit tulleet alaspäin. Nyt on korkea aika kääntää sitä suuntaa ylöspäin. Kannatus on laskenut vuodesta 2016 alkaen. Niin se, että se ei ole vuodessa noussut, niin ei se kyllä ole vuodessa laskenutkaan. Myös se työ takaisin vaatii aikaa. Minulla ei ole epäilystäkään, etteikö keskusta nouse keskeltä suurimmaksi.”

Heinäkuun alussa julkaistussa Ylen kyselyssä kaksi kolmaosaa keskustavaikuttajista halusi Kulmunille vastaehdokkaan. Suurimman suosion puheenjohtajaksi sai tuolloin tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko. Kulmunia tuki ensisijaisesti vain reilu kolmannes.

Lue lisää: