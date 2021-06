Yksi tutkimuksen oikeasti kiinnostavista tuloksista on väite, että ihmiset syövät kesällä terveellisemmin kuin syksyllä. Sen sijaan se, että hyvät unet parantavat hyvinvointia, ei ehkä yllätä ketään.

Kesällä ihmisillä on parempi mieli kuin syksyllä. Tämän tuloksen, jota varmastikaan kukaan ei olisi mitenkään arvannut, sai selville amerikkalainen monitieteinen tutkijaryhmä.

Kesäisin ihmiset myös liikkuvat enemmän. Kuten edellinen väite, myös tämä löytö varmasti järisyttää käsityksiämme vuodenaikojen vaikutuksista (nykyajan) ihmisiin.

Eikä siinä kaikki. Terveystieteilijä Lina Begdachen johtama tutkimusryhmä Binghamtonin yliopistosta sai selville jopa sen, että hyvät unet parantavat ihmisten mielialaa. Lisäksi kuntoilu- ja ruokailuohjeiden optimointi iän ja sukupuolen mukaan paransi koehenkilöiden hyvinvointia enemmän kuin saman ohjeen käyttäminen kaikille.

Mitään tästä emme missään tapauksessa olisi arvanneet.

Kokonaisuutena Begdachen ryhmän tutkimuksia ei kuitenkaan pidä moittia nollatutkimukseksi. Todellinen piikki pitää kohdistaa lehdistötiedotteen laatineelle yliopiston pr-toimistolle. Tiedotteessa edelliset seikat nostettiin tiedotteen kärkeen kuin ne olisivat jotkin tyystin ennen tuntematonta.

Mikä sitten puolustaa tutkimusten paikkaa?

Ensiksikin, olemassa olevien tutkimustulosten tai käytännössä tunnettujen lainalaisuuksien todentaminen uudestaan on hyväksyttävä ja jopa hyveellinen osa tiedettä. Olemassa olevan tiedon vahvistamista ei pidä moittia tai pilkata sinänsä, sillä vastakohtainen käytäntö – kaiken tutkiminen vain kertaalleen – on tavattoman altista virheille.

Täysin yllätyksetöntä tutkimusta ei ehkä kuitenkaan pitäisi markkinoida lehdistötiedotteessa suurena läpimurtona.

Toiseksi, Begdache ja kollegat havaitsivat 52 amerikkalaisen koehenkilön seurannasta joitakin korrelaatioita, joita ei voida pitää itsestään selvinä. Tutkimuksen mukaan ihmiset esimerkiksi syövät kesällä terveellisemmin kuin syksyllä – tämä seikka ei olisi ollut mitenkään triviaalisti ennakoitavissa.

Begdachen tutkimusten perimmäinen pointti oli sen selvittämisessä, miten nukkuminen, syöminen, liikunta ja psyykkinen hyvinvointi korreloivat keskenään. Vaikka tulokset olivat edellä kuvatuin tavoin monin osin varsin yllätyksettömiä, korrelaatioiden kaikenkattavuus voi yllättää.

Hyvät unet eivät nimittäin ainoastaan parantaneet vointia ja antaneet ihmisille voimia kuntoilla. Sen lisäksi virkeät ja levänneet ihmiset myös söivät laadukkaampaa ruokaa. Vuodenajat eivät vaikuttaneet ainoastaan hyvinvointiin, vaan myös ruuan laatuun. Hyvä ruoka puolestaan paransi hyvinvointia.

Begdache kommentoikin, että ruuan, kuntoilun, unen ja hyvinvoinnin välillä on ”dynaaminen” positiivisen takaisinkytkennän kierre, jossa yhden osa-alueen parantaminen auttaa parantamaan muita. Toisaalta yhden osa-alueen heikkous – esimerkiksi kurja mieliala – heikentää muita ja siten saattaa aloittaa kierteen alaspäin.

Tutkimusraportti on julkaistu lehdessä nimeltä Journal of Affective Disorders Reports. Se on vapaasti luettavissa.