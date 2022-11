Venäjä on nimettävä terrorismia tukevaksi valtioksi, on Euroopan parlamentti todennut päätöslauselmassaan. Vladimir Putinin hallinto on syyllistynyt valtionterrorismiin ukrainalaisia siviilejä kohtaan, mepit katsovat.

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 494-58 (44 tyhjää).

EU:lla ole nykyisellään oikeusperustaa julistaa valtioita terrorismin tukijoiksi, joten parlamentti vaatii EU:ta ja sen jäsenmaita säätämään tarpeelliset lait ja lisäämään sitten Venäjän näiden valtioiden listalle, EU-parlamentin Suomen-toimiston tiedotteessa todetaan.

Mepit vaativat sitä ennen lisäämään EU:n terroristilistalle puolisotilaallisen Wagner Groupin, 141. motorisoidun rykmentin (ns. ”Kadyrovin kaarti”) ja muut Venäjän rahoittamat aseelliset ryhmät ja joukot.

Venäjän joukot ja sen tukemat tahot ovat tahallaan hyökänneet siviilejä vastaan Ukrainassa, syyllistyneet hirmutekoihin ja julmuuksiin, tuhonneet siviili-infrastruktuuria ja rikkoneet muilla tavoin kansainvälisiä lakeja, parlamentti lausuu.

Parlamentin päätöslauselman mukaan neuvoston ja jäsenmaiden on nopeasti viimeisteltävä yhdeksäs pakotepaketti Venäjää vastaan. Mepit haluavat myös, että EU-jäsenmaat tutkivat ja estävät nykyisten pakotteiden kiertämistä aktiivisesti ja nostavat tarvittaessa syytteitä.