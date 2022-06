Ruotsin oikeus- ja sisäministeri Morgan Johansson (sd) saanee valtiopäivien tuen luottamusäänestyksessä, joka järjestetään tiistaina kello 13 Suomen aikaa.

Ratkaisevaa ääntä hallussaan pitävä Amineh Kakabaveh (sit) kertoi tiistaiaamuna Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle äänestävänsä tyhjää luottamusäänestyksessä.

Poliittinen oppositio päätti viime viikolla nostaa epäluottamuslauseen Johanssonia vastaan tämän epäselvien lausuntojen ja Ruotsin vakavan väkivaltarikollisuuden takia.

”Olemme tulleet siihen pisteeseen, että tärkein yksittäinen kriminaalipoliittinen toimi on panna Morgan Johansson varhaiseläkkeelle”, ruotsidemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Henrik Vinge sanoi.

Ruotsissa hallitusta "siedetään", eli epäluottamuksen nostamiseksi tarvitaan kansanedustajien enemmistö, eli Ruotsissa 175 ääntä. Sillä, ovatko muut äänet vihreitä kyllä-ääniä tai keltaisia tyhjiä ääniä, ei hallituksen kannalta ole merkitystä. Suomessa hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta, eli saatava taakseen kansanedustajien enemmistö.

Ruotsin oikeisto-oppositiolla – moderaateilla, ruotsidemokraateilla, kristillisillä ja liberaaleilla sekä yhdellä ruotsidemokraatit jättäneellä sitoutumattomalla – on 174 ääntä. Siksi sitoutumattoman Kakabavehin ääni on ratkaiseva.

Nykyinen Magdalena Anderssonin (sd) hallitus nousi viime syksynä valtaan juuri Kakabavehin äänen turvin.

Andersson on pitänyt opposition nostamaa epäluottamusäänestystä ”totaalisen vastuuttomana” nykytilanteessa, kun Ruotsi on jättänyt Nato-hakemuksen yhdessä Suomen kanssa, jota Turkki kuitenkin vastustaa. Andersson on uhannut kaataa koko hallituksen, jos Johansson kaatuu tiistaina.

Viikonloppuna Andersson esiintyi Baltops-sotaharjoituksiin osallistuvan yhdysvaltalaisen maihinnousutukialus USS Kearsargen kannella yhdessä keskustajohtaja Annie Lööfin kanssa.

Silmiinpistävää oli, että Anderssonin rinnalla oli oppositiopoliitikoista juuri 6,7 prosentin kannatusta nauttivan keskustan puheenjohtaja, eikä suurimman oppositiopuolueen moderaattien puheenjohtaja Ulf Kristersson. Morgan Johanssonin luottamusäänestys näyttää tulehduttaneen puoluejohtajien välit täysin.

Kristersson ja Andersson järjestivät yhteisen tiedotustilaisuuden Ruotsin hakeutumisesta Natoon, kun Ruotsin hyväksyminen Nato-jäseneksi venynee syyskuisten vaalien jälkeiseen aikaan.

”Kristersson ei ollut sopiva ehdokas tämän päivän tilaisuuteen. Hänen johtajuutensa ei istu tähän tilanteeseen”, Andersson totesi.

