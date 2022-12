”Tärkeintä, mitä voin nyt tehdä, on tavata suomalaisia. Kuulla ja keskustella. Samoin tulee toimimaan koko keskustan johto”, sanoo keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko. Arkistokuva.

Kannatusalho. ”Tärkeintä, mitä voin nyt tehdä, on tavata suomalaisia. Kuulla ja keskustella. Samoin tulee toimimaan koko keskustan johto”, sanoo keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko. Arkistokuva.

Kannatusalho. ”Tärkeintä, mitä voin nyt tehdä, on tavata suomalaisia. Kuulla ja keskustella. Samoin tulee toimimaan koko keskustan johto”, sanoo keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko. Arkistokuva.

Hallituspuolue keskusta on menettänyt paljon suomalaisten luottamusta, arvioi puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko puolueen ennätysheikkoa puoluekannatuslukemaa.

”Ylen tuorein gallup on tästä raadollinen osoitus. Luottamuskyselyiden viesti on jo pidempään ollut meille vakavaa luettavaa”, Saarikko kirjoittaa Facebookissa.

Keskustan kannatus on laskenut Ylen puoluegallupissa ensimmäistä kertaa mittaushistoriassa alle 10 prosentin ja on nyt 9 prosenttia. Kannatus on heikentynyt peräti 1,9 prosenttiyksikköä.

Keskusta kiistojen keskiössä

Mittausaikana hallitus on kiistellyt luonnonsuojelulaista, luonnon ennallistamisesta ja saamelaiskäräjälaista. Riitojen keskiössä on ollut keskusta, joka rikkoi hallituksen pelisääntöjä luonnonsuolelulain valiokuntakäsittelyssä vietyään läpi muutoksia hallituksen esitykseen opposition tuella.

Saarikon mukaan keskusta ei toivo kiistoja, eikä ajattele hyötyvänsä niistä, mutta viime viikkojen aikana ”keskusta on joutunut olemaan tiukkana” puolustaakseen arvojaan.

”Negatiivinen julkisuus on hinta, jonka joutuu maksamaan kantansa puolustamisesta. Ei meillä ole ollut harhakuvitelmia asiassa.”

”Vaikka tuntuu nyt siltä, että keskustaa lyödään joka puolelta, periksi ei anneta. Keskustaa ei murskata. Nyt sisumme mitataan. Kutsun tänään etäyhteyksin keskusteluun kanssani keskustan upeat eduskuntavaaliehdokkaat sekä keskustapiirien johdot eri puolilta Suomea. Haluan kuulla tunnelmista ja kertoa tulevasta työsuunnitelmasta.”

LUE SEURAAVAKSI: