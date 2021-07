Vasemmistoliiton voimahahmo, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki tunnetaan tietynlaisena kapinallisena. Hän itse sanoo olleensa koko elämänsä mukana politiikassa.

Hän kertoo järjestäneensä ensimmäisen lakkonsa ala-asteella, kun koulusta loppui ruoka kesken.

Tempaukset ovat jatkuneet poliitikon uralla. Kulttuuri- ja urheiluministerinä toimiessaan Arhinmäki aiheutti pahennusta muun muassa jättämällä Musiikkitalon avajaiset väliin. Moskovan yleisurheilun MM-kisoissa hän heilutti sateenkaarilippua.

Arhinmäki sanoo, että hänen tempauksensa ovat yleensä spontaaneja. Lipunheilutusajatuskin oli syntynyt vuorokauden sisällä tapahtuneesta.

”Olen ollut aika lailla oma itseni koko sen ajan, kun olen politiikassa ollut mukana. Edesmennyt, suuresti arvostamani kansanedustaja Outi Ojala joskus hyvin varhaisessa vaiheessa sanoi minulle, että älä käytä niin paljon ironiaa ja sarkasmia, että sitä ei kukaan ymmärrä ja joudut vain vaikeuksiin. Olen tästä tismalleen samaa mieltä, mutta en mitään luonteelleni voi”, sanoo Arhinmäki.

Tämä on lyhennelmä jutusta, joka on julkaistu alun perin 20.6.2020 Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjassa. Lue tilaajille tarkoitettu laajempi juttu tästä linkistä.

Arhinmäki ei suostunut videohaastatteluun, mutta vastaa kolmeen kysymykseen:

3 kysymystä Paavo Arhinmäelle

1. Mainitkaa kolme ominaisuutta tai asiaa, jotka hyödyttävät teitä kansanedustajan työssänne.

”Ei kai mulla ole mitään henkilökohtaisia hyviä ominaisuuksia.”

2. Mikä on teille henkilökohtaisesti tärkein lakihanke tällä vaalikaudella?

”Oppivelvollisuuden laajentaminen. Olen alun perin ollut koulutuspoliitikko. Olen ollut sivistysvaliokunnassa ja kymmenen vuotta Helsingin opetuslautakunnassa. Nähdäkseni peruskoulu on ehkäpä tärkein tasa-arvottava tekijä ollut suomalaisessa yhteiskunnassa. Oppivelvollisuuden laajentaminen on isoin koulutuspoliittinen uudistus peruskoulun perustamisen jälkeen. Tämä on asia, jota olen toistakymmentä vuotta ajanut, varmaan 1990-luvun lopulta lähtien, jolloin kukaan muu ei tätä vienyt eteenpäin. Olen tehnyt yli kymmenen vuotta sitten ensimmäisen toimenpidealoitteen tästä asiasta. Aiemmin muista puolueista ei ole tullut tukea, nyt tämän merkitys on ymmärretty hyvin laajasti. Politiikassa ei kannata usein pikavoittoja odottaa. Politiikassa on paljon asioita, jotka vievät hyvin pitkän aikaa. Kun olin ensimmäistä kertaa kuntavaaleissa ehdolla 1996, yksi teemoistani oli se, että Hämeentielle pitää saada turvalliset pyöräilymahdollisuudet. Nythän se remontti on valmistumassa heti 25 vuotta myöhemmin.”

3. Kuka hallituspuolueen edustaja ja kuka oppositiopoliitikko on viimeksi tehnyt teihin eduskuntatyössä vaikutuksen?

”Oppositiosta kokoomuksen Anne-Mari Virolainen, entinen ulkomaankauppaministeri. Olen hänen kanssaan sekä ulkoasiainvaliokunnassa että suuressa valiokunnassa pystynyt käymään hyvin syvällisiäkin keskusteluita. Hänellä on ymmärrystä ironiaa ja sarkasmia kohtaan. Eduskunnassa usein tulee oltua tekemisissä lähinnä niiden kanssa, jotka ovat samoissa valiokunnissa. Hallituspuolueista...tavallaan jonkun nimeäminen tekee vääryyttä muille ihmisille. Riittää, että kehuu jotakuta oppositiosta.”