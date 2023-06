Twitterin Yhdysvaltojen mainosliikevaihto oli huhtikuussa 59 prosenttia matalampi kuin viime vuonna samana ajankohtana. Yhteensä mainosliikevaihtoa kertyi Yhdysvalloissa 88 miljoonaa dollaria, Twitterin sisäisistä asiakirjoista selviää. Useat mainostajat ovat hylänneet yhtiön sen jälkeen, kun Elon Musk otti sen haltuunsa.

The New York Timesin ja Forbesin mukaan Musk on väittänyt lähes kaikkien mainostajien palanneen ja tappiollisen yhtiön olevan matkalla kohti voitolliseksi pääsemistä. Yhtiö on silti jäänyt jatkuvasti jälkeen viikoittaisista myyntitavoitteistaan, joskus jopa 30 prosentilla.

Twitterin mainosmyyjät ovat olleet huolissaan mainostajien pelästymisestä, mikä johtuu lisääntyneestä vihapuheesta, pornografisesta sisällöstä sekä uhkapeli- ja marihuanamainonnasta.

Yhtiö ennustaa Yhdysvaltojen mainosliikevaihtonsa olevan myös kesäkuussa 56 prosenttia matalampi viime vuoteen verrattuna, The New York Timesin näkemissä asiakirjoissa kirjoitetaan. Tutkimusyhtiö Insider Intelligence ennustaa Twitterin maailmanlaajuisen mainosliikevaihdon jäävän tänä vuonna kolmeen miljardiin dollariin, mikä on 28 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022.

Mainosmyynnin sakkaaminen aiheuttaa merkittäviä haasteita maanantaina Twitterin toimitusjohtajana aloittaneelle Linda Yaccarinolle. Mainokset ovat nimittäin muodostaneet 90 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Musk sanoi maanantaina, että mainostajat Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ovat painostaneet yhtiötä lujaa. Tämä on Muskin mukaan johtanut siihen, että puolet mainostajista on kadonnut.

”He yrittävät saada Twitterin konkurssiin”, Musk harmitteli.

Myös Twitterin markkina-arvo on laskenut yli 50 prosenttia. Yhtiö oli maaliskuussa 20 miljardin dollarin arvoinen, vaikka Musk maksoi siitä ostohetkellä 44 miljardia dollaria. Twitterin osakkeita omistava rahoituspalveluyhtiö Fidelity arvioi viime viikolla Twitterin arvoksi 15 miljardia dollaria.

Digitaalisen sisällön kauppajärjestö Digital Content Nextin toimitusjohtaja Jason Kint sanoo, että Twitter tuntuu yhä arvaamattomammalta ja kaoottisemmalta. Hänen mukaansa mainostajat suosivat alustoja, joissa ne tuntevat olonsa miellyttäväksi ja pystyvät viestimään brändistään.

