Tasavallan presidentti Sauli Niinistö paljastaa käyttävänsä pääsääntöisesti kasvomaskia asioidessaan kaupassa.

Asia nousi esille presidentin tavatessa politiikan toimittajia etänä. Poikkeusolot ovat Suomessa ohi hallituksen eilisen päätöksen jälkeen.

”Kyllä ainakin minä aion vielä kauppareissuilla pääsääntöisesti käyttää hengityssuojainta. Sanomani ylipäätään on se, että ei tässä tarvitse tuntea olevansa kahlittu, mutta kannattaa koko ajan muistaa, että varovaisuus on valttia. Minusta se on mennyt jo alun alkaen aika hyvin perille suomalaisille”, Niinistö sanoi.

Presidentti arvioi, että pienemmissä eurooppalaisissa maissa sanoma on ollut helpompi saada lävitse.

Hallitus ei ole antanut yleistä suositusta maskinkäytöstä, mikä on herättänyt keskustelua viime aikoina.

Presidentin mukaan maskinkäyttö on sellainen asia, jossa ”jokainen voi antaa itse itselleen suosituksen tai ehkä jättää antamattakin”. Hän torjui tulkinnat siitä, että haluaisi näyttää esimerkkiä suomalaisille.

”En minä hae mitään esimerkkiä muille, mutta olen pääsääntöisesti kaupoissa nimenomaan käyttänyt maskia.”

Mitä tulee mahdolliseen toiseen aaltoon ja siihen vastaamiseen presidentti on ymmärtänyt, että hallitus valmistelee tartuntatautilakiin muutoksia, joiden jälkeen ei enää tarvittaisi valmiuslakia mahdollisia uusia toimenpiteitä varten. Hänen mukaansa tartuntatautilaista olisi tulossa sellainen, että tänä keväänä käyttöön otetut toimenpiteet olisivat onnistuneet uudistetun lain perusteella.

Valmiuslaki ei silti menetä merkitystään, mutta Niinistö ei halunnut maalata aiheesta uhkakuvia.

Niinistö huomautti, että hallitus halusi poikkeusolot myös tietyillä taloudellisilla uhkaperusteilla, mutta talouspuolelle ei kuitenkaan tarvittu mitään valmiuslain erityisvaltuuksia.

Presidentti kertoi viettävänsä mökillä siinä mielessä puoliperinteistä juhannusta, koska isoa joukkoa ei kokoonnu