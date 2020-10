Psykoterapiakeskus Vastaamoon liittyvän epäillyn törkeän tietomurron ja törkeän kiristyksen tutkintaa johtava keskusrikospoliisi vetoaa kansalaisiin, jotta rikostutkintaa ei hankaloitettaisi tapaukseen liittyvien yksityiskohtien ja vinkkien julkistamisella.

Krp ottaa asiaan kantaa tiedotteessa, jossa poliisi myös kiittää kansalaisia aktiivisesta avusta tuhansia ihmisiä koskevan rikoksen selvittämisessä.

”Me ymmärrämme hyvin, miksi ihmiset haluavat toimia, sillä kyseessä on poikkeuksellisen kuohuttava ja inhimillistä hätää aiheuttava rikos”, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen keskusrikospoliisista tiedotteessa.

”Toivomme kuitenkin, ettei meidän työmme vaikeutuisi julkisuudessa olevien tekijää koskevien spekulaatioiden tai esimerkiksi verkkoympäristössä tehtävien kampanjoiden tai muiden toimenpiteiden takia. Pahimmillaan sinänsä hyvää tarkoittava julkinen kampanja tai muu toiminta voi estää tekijän kiinnijäämisen tai riittävän näytön saamisen. Poliisi on ainoa toimija, jonka on mahdollista saattaa tekijät rikosvastuuseen teoistaan ja me teemme kaikkemme, että näin tapahtuu.”

Poliisi muistuttaa myös, että tietojen hankinnassa tarkoitus ei tässäkään tapauksessa pyhitä keinoja: lain rikkominen ei ole sallittua, eikä poliisi voi hyödyntää laittomasti hankittuja tietoja.

Vetoomuksestaan huolimatta krp kiittää jälleen muun muassa hakkeriyhteisöä tapauksessa virkavallalle annetusta avusta.

”Olemme kiittäneet verkkomaailman silminnäkijöiden aktiivisuutta ilmoittaa havainnoista ja arvostamme suuresti poliisille tarjottua apua. Muun muassa hakkeriyhteisö on toiminut matalalla profiililla ja toimittanut tietoja viranomaisille, mikä on aivan erinomainen asia. Tämä on olennaisen tärkeää, sillä yksityiskohtaisten tietojen viemisessä julkisuuteen on vakavia riskejä esitutkinnan onnistumisen kannalta", Leponen jatkaa.

Kansalaisten valppautta verkossa toivotaan edelleen ja vinkkejä otetaan vastaan poliisin Nettivinkki-sivuille, krp:n tiedotteessa kerrotaan.

Poliisin viesti: Tutkinta edistyy, mutta kaikkea ei voida tiedottaa

Keskusrikospoliisin mukaan Vastaamo-tutkinta edistyy, mutta sen sisällöstä pystytään tässä vaiheessa kertomaan vain niukasti.

”Vaikka emme pystyisi kertomaan tilanteesta jatkuvasti uusia tietoja, se ei tarkoita sitä, ettemme tekisi työtä täysillä. Ymmärrämme asian yhteiskunnallisen merkityksen ja olemme niin avoimia kuin se esitutkinnan suojaamisen kannalta on mahdollista”, Leponen sanoo.

Kaikki tieto esimerkiksi poliisin tutkintalinjoista, tutkintakeinoista ja muista toimenpiteistä saattaisi hyödyttää rikoksen tekijää tai tekijöitä, poliisi lisää.

”Tätä emme halua, sillä tutkinnan ehdottomina prioriteetteina on nyt saada epäillyt kiinni ja estää mahdolliset uhreille koituvat haitat muun muassa aineiston leviämisen osalta”, Leponen sanoo.

Poliisille on tehty toistaiseksi noin 15 000 rikosilmoitusta tapaukseen liittyen. Poliisi kehottaa yhä rikoksen uhreja tekemään asiassa rikosilmoituksen.

”On hyvä kuitenkin huomata, että rikosilmoituksilla ei ole tässä vaiheessa roolia tutkinnan etenemisen kannalta ja siksi niihin ehditään palata vasta myöhemmin. Tämä koskee tasapuolisesti kaikkia, joten yhteydenotot poliisiin eivät edistä yksittäisen asian käsittelyä”, Leponen sanoo.

Rikoskokonaisuutta on tutkittu 29. syyskuuta lähtien, kun Psykoterapiakeskus Vastaamo teki poliisille tutkintapyynnön epäillystä tietomurrosta ja murron yhteydessä saaduilla asiakastiedoilla kiristämisestä. Lokakuun loppupuolella asiakastietoja on julkaistu muun muassa salatussa Tor-verkossa ja uhreille on lähetetty henkilökohtaisia kiristysviestejä.

Poliisilla ei toistaiseksi ole varmuutta siitä, onko tietomurron, psykoterapiakeskuksen kiristyksen ja yksityishenkilöiden kiristyksen taustalla sama taho.