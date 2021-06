Pääministeri Stefan Löfven on aiemmin ilmoittanut, että mikäli hallitus kaatuu, hänellä on kaksi vaihtoehtoa. Järjestää uudet vaalit tai käynnistää uudet hallitusneuvottelut.

”Meillä on nyt viikkoa aikaa miettiä”, Löfven totesi.

Löfven huomauttaa, että edelliset vaalit päättyivät vaikeaan tilanteeseen, jossa hallituksen muodostaminen kesti noin neljä kuukautta.

”Nyt minun pitää ajatella Ruotsin parasta.”

Tammikuussa 2019 syntyneeseen Löfvenin hallitukseen kuuluvat sosiaalidemokraatit ja ympäristöpuolue vihreät. Lisäksi hallitusta tukevat oppositiosta käsin keskusta ja liberaalit, joiden kanssa Löfven neuvotteli hallitusohjelman.

Yhteensä puolueilla on 166 kansanedustajaa 349-paikkaisilla valtiopäivillä. Kyse on siis vähemmistöhallituksesta. Sen olemassaolo on ollut riippuvainen siitä, että vasemmisto ei äänestä oikeistopuolueiden valtaannousun pelossa hallitusta vastaan. Maanantaina vasemmiston mitta tuli kuitenkin täyteen.

Valtiopäivien nykyisten voimasuhteiden perusteella uuden enemmistöhallituksen muodostaminen on vaikeaa ja edellyttää, että jotkut puolueista perääntyisivät nykyisistä linjoistaan.

Teoriassa on mahdollista, että Löfven nousisi uudelleen pääministeriksi, mutta se vaatisi, että liberaalit ja keskusta suostuisivat neuvottelemaan hallitusohjelmasta vasemmistopuolueen kanssa. Tähän he eivät ole suostuneet.

Toinen pääministerikandidaatti on moderaattien Ulf Kristersson. Hän tarvitsisi läheisen yhteistyöpuolueen kristillisten lisäksi vielä keskustan, liberaalien ja ruotsidemokraattien tuen.

Keskusta on ilmoittanut, ettei se neuvottele poliittisten äärilaitojen eli vasemmiston tai ruotsidemokraattien kanssa. Lisäksi liberaalit ovat aiemmin linjanneet, etteivät he suostu neuvottelemaan budjetista ruotsidemokraattien kanssa.

Mikäli Löfven päätyy uusien vaalien julistamiseen, ne olisi järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa. Niistä tulisi välivaalit ja sen jälkeen uudet vaalit järjestettäisiin jälleen normaalissa aikataulussa syksyllä 2022.