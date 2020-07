Koronaepidemian etenemisen ennustaminen on Kirsi Varhilan mukaan vaikeaa, koska emme vielä tiedä viruksesta riittävästi.

Vaikea ennustaa. Koronaepidemian etenemisen ennustaminen on Kirsi Varhilan mukaan vaikeaa, koska emme vielä tiedä viruksesta riittävästi.

”Emme tiedä, tuleeko toinen aalto. Tällä hetkellä näyttää enemmänkin siltä, että tällaisia tautiryppäitä esiintyy”, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kommentoi koronatartuntojen mahdollista toista aaltoa.

Kolme Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtavaa lääkäriä arvioi torstaina, että toinen aalto tulee syksyllä. Syy epidemian pahenemiseen on heidän mukaansa rajoitusten liian nopea purkaminen, tartuntojen ehkäisemistoimien puute ja suomalaisten lipsuminen tartuntojen ehkäisytoimista.

Varhila sanoo, että maailmanlaajuisen pandemian tulevaisuutta on vaikea ennustaa, koska emme tunne virusta vielä riittävän hyvin. Useissa Euroopan maissa uusien tartuntojen määrä on laskenut kesäkuukausina, vaikka rajoituksia on purettu.

Tästä voisi esimerkiksi päätellä, että uudella koronaviruksella on sukulaistensa tapaan kausivaihtelua. Hengitystieinfektioilla on havaittu kausivaihtelua, jossa virus ikään kuin uinuu kesällä, mutta tartuntamäärät kasvavat talvea kohden.

Päätelmien tekeminen ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista. ”Pohjois-Amerikka poikkeaa tilanteesta, vaikka sielläkin on nyt kesä”, Varhila huomauttaa.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Espanjassa on kesästä huolimatta nähty, miten nopeasti tartuntamäärät voivat kääntyä nopeaan kasvuun. Siksi Suomenkin pitää varautua tartuntamäärien kasvuun.

Varhilan mukaan epidemian torjunnassa tärkeintä on Suomen hybridistrategian mukaiset testaaminen, jäljittäminen ja eristäminen, eli tartuntaketjujen katkaiseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jäljitykseen Suomi ottaa avuksi THL:n Solitalta tilaaman koronasovelluksen, joka tulee ladattavaksi maanantaina 31. elokuuta.

Myös rajoituksia voidaan palauttaa, mutta ensin pitää Varhilan mukaan kuitenkin odottaa, miten rajoitusten purkaminen on vaikuttanut.

Useat Euroopan maat ovat kesän aikana antaneet suosituksia tai jopa pakkoja kasvosuojien käyttöön. Suomessa kasvosuojien käyttöä ei aiota Varhilan mukaan suositella, mutta asiaa tarkastellaan uudelleen, jos tilanne muuttuu.

Vastuullista käytöstä yökerhoihin

Koronatartuntojen leviämisen ehkäiseminen yökerhoissa on Varhilan mukaan erittäin vaikeaa. Hän toteaa, että ainoa tapa on luottaa, että ihmiset käyttäytyvät vastuullisesti, eli noudattavat turvavälejä, huolehtivat käsihygieniasta eivätkä lähde sairaana ulos.

”Sanotaanko, että tästä noin kahden viikon sisällä näemme, onko yökerhoista lähtenyt tartuntaryppäitä liikkeelle”, Varhila sanoo.

Jos suuri määrä tartuntaketjuja jäljitetään yökerhoihin, aukiolo- ja anniskeluaikoja voidaan uudelleen rajoittaa, Varhila sanoo.

Rajanylityspaikkojen tilannetta selvitetään

STM nimesi viime viikolla valtioneuvoston pyynnöstä työryhmän selvittämään, miten matkailun tuomia koronatartuntoja voidaan ehkäistä. Ryhmä perustettiin samana päivänä, kun rajoja vapaalle matkailulle avattiin 12 uudesta maasta.

Varhilan tietojen mukaan ryhmä on reilun viikon aikana tehnyt taustatyötä, mutta valmiita mallinnuksia ei vielä ole.

Hallitus pohtii matkustusrajoituksia kahden viikon välein. Rajatarkastuksia voidaan poistaa tai palauttaa sen mukaan, miten eri maiden tautitilanteet ovat kahden viikon aikana kehittyneet. Päätökseen vaikuttavat muun muassa koronatartuntojen ilmaantuvuusluku, tartuntojen trendi ja maan taloudellinen merkitys Suomelle.

Kausityöntekijät julkiselle testattaviksi

Pohjois-Espanjassa tartuntaryppäitä on jäljitetty yöelämän lisäksi kausityöntekijöihin. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Katalonian viranomaiset eivät asettaneet ulkomailta saapuville kausityöntekijöille rajoitustoimenpiteitä.

Varhilan mukaan Suomessa on varauduttu kausityöntekijöiden keskuudessa leviäviin tartuntoihin ennakolta.

”Kävimme maa- ja metsätalousministeriön kanssa yhteistyössä läpi, miten työntekijät vastaanotetaan, miten heidät majoitetaan ja miten heidät yritetään pitää erillään suomalaisista työntekijöistä.”

Riippumatta siitä, onko kausityöntekijä tullut EU-maasta vai sisärajojen ulkopuolelta, kausityöntekijät voidaan testata julkisessa terveydenhuollossa.

Kulut tulevat Varhilan mukaan yleensä työntekijän itsensä maksettavaksi, jollei hänellä ole vakuutusta tai hänen kotimaansa ole tehnyt Suomen kanssa erillistä sopimusta. Varhila kuitenkin toteaa, että olisi suositeltavaa, ettei kunta peri maksua, sillä kyse on yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemisestä.