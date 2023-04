Ulkoministeri Pekka Haavisto muistuttaa, että Sudanin sotilashallinnon piti olla vain tilapäinen osa siirtymää siviilihallintoon. Nyt Sudanin kansalaisyhteiskunta ja siviilihallinto ovat hädässä. ”Heillä ei ole aseita. He ovat kellareissa.”

Synkkä tilanne. Ulkoministeri Pekka Haavisto muistuttaa, että Sudanin sotilashallinnon piti olla vain tilapäinen osa siirtymää siviilihallintoon. Nyt Sudanin kansalaisyhteiskunta ja siviilihallinto ovat hädässä. ”Heillä ei ole aseita. He ovat kellareissa.”

Synkkä tilanne. Ulkoministeri Pekka Haavisto muistuttaa, että Sudanin sotilashallinnon piti olla vain tilapäinen osa siirtymää siviilihallintoon. Nyt Sudanin kansalaisyhteiskunta ja siviilihallinto ovat hädässä. ”Heillä ei ole aseita. He ovat kellareissa.”

Euroopan unionin jäsenmaiden ulkoministerit olivat maanantaina koolla Luxemburgissa. Kokouksessa keskusteltiin ennen kaikkea Ukrainan ja Sudanin tilanteista.

Useat Euroopan maat ovat aloittaneet kansalaistensa evakuoinnin Sudanista viikonlopun aikana. Sudanin armeija ja maan puolisotilaalliset joukot (RFS) käyvät maassa väkivaltaista taistelua.

BBC:n mukaan Sudanin pääkaupunkia Khartumia on pommitettu voimakkaasti. Satoja ihmisiä on kuollut ja tuhansia loukkaantunut.

Suomea ulkoministerikokouksessa edusti ministeri Pekka Haavisto (vihr) Hän kertoi, että Suomi on saanut evakuoitua kymmenen suomalaista turvaan Sudanista.

LUE MYÖS 10 suomalaista evakuoitu Sudanista – Pekka Haavisto varoittaa Venäjän pakotepelistä

Haavisto kiitti kokouksessa Ruotsia, Ranskaa ja Saksaa hyvästä yhteistyöstä evakuointioperaatiossa.

”Tämä päivä on ollut vähän ongelmallinen siksi, että Khartumissa ainakin osa puhelinyhteyksistä on katkennut. Se vaikeuttaa kaikkien maiden evakuointeja”, Haavisto kertoi.

Hänen mukaansa ulkoministerit keskustelivat kokouksessaan ajankohtaisen evakuointitilanteen lisäksi myös siitä, mitä Sudanissa tapahtuu jatkossa.

”Me nähdään nyt Sudanin armeijan hajoaminen taisteleviin osapuoliin.”

Tilanne saattaa kärjistyä

Haavisto muistuttaa, että Sudanin sotilashallinnon piti olla vain tilapäinen osa siirtymää siviilihallintoon. Nyt Sudanin kansalaisyhteiskunta ja siviilihallinto ovat hädässä.

”Heillä ei ole aseita. He ovat kellareissa. Olen soittanut joillekin [siviili]hallinnon edustajille Khartumiin. He ovat tietenkin varsin epätoivoisia siitä, että tämä on mennyt tällaiseksi armeijan sisäiseksi välienselvittelyksi.”

Haaviston mukaan on olemassa varsin suuri riski siitä, että konfliktin osapuolet saavat tukijoita ympäröivistä sotavoimista. Tilanne saattaa kärjistyä.

Konflikti lisää pakolaisten määrää ensin sisäisesti Sudanissa ja sen jälkeen naapurimaissa, kuten Etiopiassa, Keniassa ja Libyassa. Pakolaiset saattavat liikkua pikku hiljaa myös kohti Välimerta ja Eurooppaa.

”Voimme olla suuren uuden pakolaiskriisin kynnyksellä, jos tätä kriisiä ei pystytä ratkaisemaan.”

Haaviston mukaan viime päivinä on käyty paljon keskustelua YK:n roolista. Osa avustustyöntekijöistä on lähtenyt konfliktia pakoon.

LUE SEURAAVAKSI: