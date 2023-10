”Pienemmästä tai tuoreemmasta puolueesta tuleva on takamatkalla verrattuna muihin”, Markku Jokisipilä Eduskuntatutkimuksen keskuksesta sanoo.

Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä tarjoaa selityksen sille, miksi perussuomalaisten (PS) ehdokas Jussi Halla-aho on jäänyt gallupeissa takamatkalle verrattuna vihreiden Pekka Haavistoon ja kokoomuksen Alexander Stubbiin.

Uusi Suomi analysoi tänään torstaina sitä, miksi perussuomalaisten kannattajista 61 prosenttia on Halla-ahon takana, kun Haaviston ja Stubbin puolueiden kannattajat tukevat omaa puoluetta edustavaa ehdokasta selkeästi laajemmin.

Haaviston ensimmäisen vaalikierroksen kokonaiskannatus on ollut viime mittauksissa runsaat 30 prosenttia ja Stubbin vajaa 20, mikä on tehnyt heistä suosikkeja toiselle kierrokselle. Stubbin tavoin suuria puolueita edustavan Halla-ahon kannatus on jäänyt alle kymmeneen ja SDP:n ehdokkuutta miettivän Jutta Urpilaisen vastaavasti viiteen prosenttiin.

Yhdeksi selitykseksi nykyiselle asetelmalle nousi Uuden Suomen analyysissä esiin sitoutumaton presidenttiehdokas Mika Aaltola, joka on tutkitusti vetänyt puoleensa perussuomalaisia äänestäviä.

Perussuomalaiset hyvin tunteva politiikan tutkija Jokisipilä yhtyy näkemykseen, että Aaltola on kerännyt kannatusta kansalliskonservatiivien suunnasta, mutta hänellä on perussuomalaisten tapaukseen myös toinen selitys: näissä vaaleissa ei ole eduskuntavaalien tapaista ”vaihtoehtoluonnetta”.

”Halla-aho on sanonut joskus niin, että ihmiset äänestävät perussuomalaisia juuri niin kauan kuin puolue on vaihtoehto. Tässä presidentinvaalissa vaihtoehtoluonne ei ole mitenkään samalla tavalla niin selkeä kuin ennen kaikkea eduskuntavaaleissa”, Jokisipilä toteaa.

Tällä hän viittaa siihen, että eduskuntavaaleissa oppositio haastaa aina hallituksen sisäpoliittisen linjan, josta on vahvastikin eri näkemyksiä.

Ulkopolitiikkaan painottuvissa presidentinvaaleissa taas näkemykset ovat olleet konsensushenkisempiä. Niin on tälläkin kerralla, kun Suomi on nyt Natossa ja pitää tiukasti etäisyyttä laajamittaisesti Ukrainaan hyökänneeseen Venäjään.

”Halla-aho ei varmasti näistä perusratkaisuista ole millään tavalla eri mieltä, jolloin kampanja on lähtökohtaisesti sopuisampi kuin eduskuntavaaleissa”, Jokisipilä arvioi.

Presidentinvaalit ovat olleet toisen maailmansodan jälkeen vahvasti kolmen ”valtionhoitajapuolueen” eli keskustan, SDP:n ja kokoomuksen hallintaa.

”Pienemmästä tai tuoreemmasta puolueesta tuleva on takamatkalla verrattuna muihin. Nähtäväksi jää, onnistuuko Haavisto pienen puolueen taustalla tämän murtamaan presidentiksi saakka”, Markku Jokisipilä pohtii.