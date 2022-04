Koronapandemia sai suomalaiset säntäämään mökkikaupoille ja remonttipuuhiin. Tämän viikon Markkinaraadin keskustelijat arvioivat, että mökki- ja remontti-intoa piisaa edelleen.

Maanmittauslaitoksen mukaan rakennettujen ja rakentamattomien kohteiden lomakiinteistökauppoja tehtiin vuonna 2020 yhteensä yli 8 900 kappaletta ja viime vuonnakin yli 8 600 kappaletta. Pandemiaa edeltävinä vuosina lukemat ovat olleet 5 000–6 000 kaupan luokkaa vuodessa.

Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius arvioi, että mökkibuumi jatkuu, mutta ei ehkä aivan yhtä kiihkeänä kuin parina edellisenä vuotena. Salenius toteaa, että alkuvuonna mökkikauppa on käynyt hitaammin kuin viime vuoden alussa.

”Toki tänä vuonna myös hidas kevät on johtanut siihen, että kauppa on käynnistynyt hitaammin”, Salenius sanoo Markkinaraati-lähetyksessä.

Vältä karikot rantamökkikaupoilla

Markkinaraadissa keskustellaan myös siitä, millaiset mökit tekevät nyt kauppansa. Myymistä helpottaa Saleniuksen mukaan muun muassa se, että mökki on talviasuttava ja siellä on sähköt ja sisävessa. Yksi asia nousee kuitenkin esiin ensimmäisenä.

”Suomalaiset ovat rantakansaa. Järven tai meren rannalla olevat mökit menevät hyvin kaupaksi”, Salenius sanoo.

Ostajia löytyy. Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius uskoo, että mökkikauppa vetää edelleen, vaikkei aivan pandemia-ajan tahtiin. Kuva: JOEL MAISALMI

Hän kuitenkin kehottaa veden ääreltä mökkiä halajavia huomioimaan, millainen vesi on ja mihin sitä on tarkoitus käyttää. Jos mökillä tahtoo esimerkiksi päristellä moottoriveneellä, mökkiä tai rantatonttia hankkiessa on hyvä selvittää, onko moottoriveneily alueella mahdollista. Salenius muistuttaa, että on olemassa esimerkiksi järviä, joissa moottoriveneellä ajaminen on kielletty.

Salenius nostaa myös esiin asian, johon kaikki eivät ymmärrä kiinnittää huomiota.

”Monelta jää ehkä huomioimatta se, onko oman tontin ja rannan välissä vesijättöä. Vesijättöä tulee siitä, kun maa kohoaa tai vesi laskee. Se osa maasta kuuluu yleensä vesialueen omistajalle. On tärkeää tietää, lähteekö sitä lunastamaan.”

Rautakaupat saavat osansa mökkibuumista

Vilkas mökkikauppa ja ylipäätään korona-ajan remontti-innostus on näkynyt myös rautakaupoissa. K-Raudan ketjujohtaja Olli Pere kertoo tämän näkyneen etenkin mökkeilyyn ja remontointiin liittyvissä tuoteryhmissä sekä valmismökkien kysynnässä. Samoilla linjoilla on myös Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi.

”Se [remontointi] on hyvä asia siinä mielessä, että korjausvelkaa varmasti riittää niin omissa kodeissa kuin kesä- ja vapaa-ajanasunnoissakin”, Päiväniemi sanoo.

Katso kaikki Markkinaraati-lähetykset täältä.

Fakta Markkinaraati Markkinaraadissa keskustellaan tällä viikolla siitä, miten kesämökit käyvät nyt kaupaksi ja jatkuuko korona-aikana alkanut mökkeilybuumi myös ensi kesänä. Miten vilkasta mökkikauppa on tänä vuonna ja miten paljon suomalaiset ovat valmiita sijoittamaan oman kesäasuntonsa kunnostukseen? Mukana keskustelemassa ovat Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius, K-Raudan ketjujohtaja Olli Pere sekä Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi. Markkinaraadin juontaa Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki.

LUE SEURAAVAKSI: